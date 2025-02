Zubeldía explica substituição polêmica em derrota para o Santos: "Boa alternativa"

Luis Zubeldía explicou por que decidiu sacar Pablo Maia para a entrada de Ferreira logo no início do segundo tempo da derrota do São Paulo para o Santos, por 3 a 1, neste sábado, na Viva Vila Sorte, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

Depois dessa alteração, o São Paulo, muito mais ofensivo, sem um de seus volantes e com um atacante a mais em campo, ofereceu menos resistência ao Santos, que chegou ao terceiro gol justamente com um passe de Diego Pituca para Guilherme.

A substituição irritou ainda mais os torcedores são-paulinos pelo fato de Oscar, antes mais à frente, ter sido recuado para formar uma espécie de dupla de volantes com Alisson.

"Queria ter jogo com Alisson e Oscar por dentro e velocidade com Ferreira por fora. É simples. Ver se podíamos gerar um pouco mais de força pelos lados, pela esquerda e direita. Claro que Oscar jogando à frente é mais perigoso, mas parece que poderíamos fazer isso e não acredito que a derrota tenha sido por causa disso. Tivemos alguns problemas defensivos. São riscos que se correm. É uma boa alternativa, porque ganho velocidade por fora e futebol por dentro. A entrada de Ferreirinha não nos desacomodou defensivamente. Foi perigoso, mas não creio que o resultado tenha passado por aí", comentou Zubeldía.

Embora tenha reforçado sua crença nessa variação tática, o treinador do São Paulo reconheceu que o Campeonato Paulista servirá para que testes sejam feitos, uma vez que os clubes do futebol brasileiro não tiveram a oportunidade de realizar uma pré-temporada mais longa devido ao apertado calendário.

"Em relação às mudanças, é algo que vínhamos pensando. Oscar de volante em alguma situação, explorar o um contra um do Ferreira e fechar com dois atacantes, como fechamos nos últimos minutos. São coisas que vamos vendo e vamos provando dentro da competição. Parece que Oscar pode fazer bem o jogo vindo de trás. O mais importante é que possamos usar os recursos que temos", completou Zubeldía.

O São Paulo agora volta o foco para o duelo da próxima quarta-feira, contra o Mirassol, no Morumbis, às 19h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Paulistão. Mais um jogo contra uma equipe de Série A de Campeonato Brasileiro, no qual os atletas tricolores terão de dar uma resposta após o tropeço no clássico contra o Santos.