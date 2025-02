Zubeldía defende 'quarteto mágico' e pede calma com Cedric: 'Falta tempo'

Luís Zubeldía, técnico do São Paulo, defendeu o "quarteto mágico" da equipe e pediu paciência com o novo reforço, Cédric Soares, após a derrota para o Santos, neste sábado (01), por 3 a 1, na Vila Belmiro.

O que aconteceu

O treinador defendeu Lucas, Calleri, Oscar e Luciano quando questionado sobre quarteto ter sido "anulado" pelo Santos. "Não [foram anulados], acredito que estavam presentes. O Calleri deu assistência para o Lucas. Luciano teve duas ou três situações de gol. O Oscar participou muito, alguns metros mais atrás. Funcionaram bem, acredito que funcionaram bem. Acho que o Santos acertou um momento junto, em tudo. Foi um bom vencedor".

Zubeldía falou ainda sobre o novo reforço da equipe, Cédric Soares, que precisa de mais treinos para estrear: "Ainda precisa de mais minutos com os companheiros. Pode demorar um pouco, mas hoje não acredito que esteja (pronto). Às vezes o futuro te surpreende, porque vejo mais dois ou três treinos e considero que isso poderá ajudar [em sua evolução]".

O treinador também pediu paciência com Calleri, que ainda não balançou a rede este ano: "Sinto que com a equipe que temos agora, como ele está cercado, ele já terá a sensação de como poderá completar. É um pouco de tempo neste novo formato [para os gols saírem]".

O próximo jogo do Tricolor será na quarta-feira (05), contra o Mirassol. O duelo, que acontece às 19h30 (de Brasília), pode quebrar a sequência do adversário de cinco vitórias no torneio.