Yamal passa por seis em 'jogada maradoniana' na vitória do Barcelona; veja

Lamine Yamal deu uma linda assistência para Lewandowski marcar o único gol da vitória do Barcelona sobre o Alavés, neste domingo (2), mas foi outro lance do jovem espanhol na partida que encantou os olhos dos amantes de futebol.

O que aconteceu

Yamal fez uma jogada de cinema logo no começo do jogo, classificada como 'maradoniana' pelo jornal espanhol Marca. "O jovem jogador encanta em todos os jogos, tal como Maradona, Ronaldinho ou Messi fizeram no seu tempo", observa o jornal.

O jovem de 17 anos fez fila no meio-campo e escapou de seis marcadores com a bola 'colada' nos pés (veja abaixo), mostrando uma habilidade impressionante. O lance terminou com uma finalização perigosa de Raphinha.

Lamine Yamal ainda deu uma linda assistência (veja abaixo) para Lewandowski marcar o único gol da vitória do Barcelona sobre o Alavés, pela 22ª rodada da La Liga.

El pase de Pedri, la gran asistencias de LAMINE YAMAL, para que Lewandowski la ponga adentro



ES EL GOL DEL MES. pic.twitter.com/5nrvidtLxI -- Jeff (@JeffFcb14) February 2, 2025

Costuma-se dizer que há jogadores que justificam o preço de um ingresso, e Lamine é, sem dúvida, um desses. O melhor exemplo é a sua jogada nos primeiros minutos do jogo contra o Alavés, onde deixou até seis rivais imobilizados com um recital de pausas, cortes, pisadas e mudanças de ritmo

Marca, jornal espanhol

O craque do Barcelona pegou a bola aos 4 minutos de jogo e nos deu uma jogada de desenho animado. Incrível

As, jornal espanhol

O Barcelona venceu o Alavés por 1 a 0 e diminuiu a diferença para o líder e arquirrival Real Madrid, derrotado neste sábado (1) pelo Espanyol por 1 a 0. O Barça agora soma 45 pontos na Liga, contra 49 do time merengue e 48 do Atlético de Madri.

O time catalão volta aos gramados na quinta-feira (6) para enfrentar o Valencia pelas quartas de final da Copa do Rei, às 17h30 (de Brasília), no Mestalla. O próximo compromisso pelo Espanhol é no domingo (9), diante do Sevilla, fora de casa.