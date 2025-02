Weverton alcança marca de 400 jogos pelo Palmeiras em vitória sobre o Guarani

O goleiro Weverton teve noite especial na vitória do Palmeiras, por 4 a 1, sobre o Guarani, neste domingo. Atleta do atual elenco com maior número de jogos, o arqueiro chegou à marca de 400 jogos pelo clube, sendo o 18° jogador a atingir esse feito na história do Verdão.

Além disso, ele é o quinto entre os goleiros, juntando-se a Emerson Leão, Marcos, Valdir Joaquim de Moraes e Velloso. Nesta temporada, o camisa 21 disputou quatro jogos e sofreu dois gols.

Em suas redes sociais, Weverton celebrou a marca alcançado e relembrou algumas de suas conquistas com a camisa palmeirense. Ele chegou ao Palmeiras em 2018 e desde então soma 12 títulos, estando na lista dos maiores campeões do clube.

Weverton teve sua temporada com maior número de jogos em 2020, quando esteve em campo em 70 oportunidades. Naquele ano, inclusive, foi decisivo na conquista do Paulista em cima do Corinthians, defendendo dois pênaltis na final, no Allianz Parque. Seu menor índice de jogos foi no ano de estreia, em 2018, quando disputou 37 partidas.

Um dos líderes do elenco, o goleiro tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2026.

Junto do restante do grupo, Weverton segue a preparação para o clássico contra o Corinthians, buscando manter a titularidade. O Derby está marcado para acontecer nesta quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), no Allianz Parque.