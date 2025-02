Vinícius Lira recebe elogios de Caixinha e pode receber mais minutos no Santos após lesão de Souza

Com desfalques na lateral-esquerda, o técnico Pedro Caixinha deu a Vinícius Lira, Menino da Vila, sua primeira chance como titular na equipe profissional do Santos na vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, neste sábado, na Viva Viva Sorte. O garoto recebeu elogios do treinador, que deve lhe dar mais minutos em campo.

O Peixe não pôde contar com Souza, que sofreu uma lesão no tornozelo direito, nem com Escobar, que trata de um edema muscular. O primeiro passará por uma cirurgia e deve desfalcar a equipe por cerca de três meses. Enquanto o argentino tem a expectativa de retornar contra o Botafogo-SP.

"O (Vinícius) Lira já tinha jogado no jogo anterior. É um jogador da seleção sub-17 do Brasil. Na primeira oportunidade que teve de treinar com a equipe gostei muito das características dele. Para além disso, gostei do caráter dele", disse Caixinha.

"Tentei falar com ele de alguma forma quais seriam as tarefas que ele teria para esse jogo, junto com o Guilherme em termos de parar um pouco da dinâmicas que o São Paulo tinha muito boas pelo lado direito, nosso esquerdo. Ele esteve muito bem e mostrou que pode ser uma opção. Lembrando que hoje não tínhamos o Escobar, que sentiu alguma coisa e não estava totalmente livre e perdemos o Souza muito provavelmente por três meses, vai passar por uma cirurgia", seguiu o treinador.

Souza foi relacionado para cinco jogos do Santos na temporada e foi utilizado por Pedro Caixinha em quatro deles, sendo titular contra Velo Clube e São Bernardo. Enquanto diante do Mirassol e da Ponte Preta, saiu do banco de reservas. Contra o Palmeiras, não somou nenhum minuto.

Vinícius Lira, por sua vez, antes de começar entre os onze iniciais contra o Tricolor, atuou diante do São Bernardo, saindo do banco de reservas, substituindo Souza. Escobar entrou em campo em quatro compromissos, sendo três como titular. Já Kevyson só atuou contra o São Paulo.

Sem Souza, as opções para Caixinha na lateral esquerda para o duelo contra o Botafogo-SP, pela sétima rodada do Paulistão, são Kevyson, Vinícius Lira e Escobar. O Peixe volta a campo na quarta-feira, às 21h35 (de Brasília), na Vila Viva Sorte, em duelo que deve marcar a estreia de Neymar.

Com a vitória sobre o São Paulo, o Santos chegou a sete pontos e colou no Guarani, ficando na vice-liderança do Grupo B.