Troca de Doncic para os Lakers deixa NBA em choque: '1º de Abril'?

O torcedor brasileiro que acompanha NBA acordou assustado neste domingo, dia 2. A notícia de que Luka Doncic agora é jogador do Los Angeles Lakers pegou todo mundo desprevenido. Em troca, Anthony Davis será jogador do Dallas Mavericks, em uma das negociações mais impactantes da história. O mundo do basquete foi à loucura e inúmeros fãs foram às redes sociais se perguntar se o que tinha acontecido - e aconteceu - era real.

A informação foi divulgada pelo jornalista Shams Charania, da ESPN americana, que tem credibilidade ímpar no assunto. A notícia foi tão impactante que muitos se perguntaram se o perfil do comunicador não tinha sido invadido por hackers. Por fim, não demorou para que a troca fosse confirmada.

Nas redes sociais, torcedores de Lakers e Mavericks, e de outras franquias também, ainda tentam raciocinar o que aconteceu, especialmente qual das duas franquias se deu melhor. Los Angeles recebe Luka Doncic, Maxi Kleber e Markieff Morris, enquanto Dallas recebe Anthony Davis, Max Christie e uma escolha de primeira rodada dos Lakers no draft de 2029.

Dentre as manifestações, destaca-se a de CJ McCollum, jogador do New Orleans Pelicans. Em seu X (antigo Twitter), o atleta foi um pouco mais ácido que seus colegas e escreveu que "Tenho que fazer as malas só por precaução hoje em dia. Se o Don (Doncic) foi negociado, só Deus sabe", em tradução livre.

Outros jogadores da NBA também se manifestaram. Jalen Brunson, do New York Knicks, fez uma alusão ao dia 1 de abril, considerado como o dia da mentira.

Já Alex Caruso, do Oklahoma City Thunder, levantou a hipótese de Charania ter sido hackeado. Ele escreveu "Não, Shams deve ter sido hackeado", em tradução livre.

Tyrese Maxey, do Philadelphia 76ers, e Josh Hart, do New York Knicks, publicaram apenas a expressão "huh" como forma de demonstrar surpresa.

Por fim, Joel Embiid, também jogador dos Sixers e medalhista de ouro em Paris-2024, comentou: "De jeito nenhum", em tradução livre.