Transmissão ao vivo de Fluminense x Boavista: veja onde assistir

Fluminense e Boavista entram em campo hoje (2), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Carioca.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

Com seis pontos, o Fluminense quer diminuir a distância para o G4. O Boavista, com sete pontos, também quer uma aproximação com o pelotão da frente.

O Tricolor não vence há duas partidas. Na rodada passada, o time comandado por Mano Menezes foi derrotado por 2 a 1 pelo Botafogo.

Já o Boavista vem de quatro empates consecutivos. O Verdão ficou no 0 a 0 contra o Madureira na rodada passada.

Fluminense x Boavista -- Carioca 2025