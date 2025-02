Transmissão ao vivo de Cruzeiro x Uberlândia pelo Mineiro: onde assistir

Cruzeiro e Uberlândia entram em campo hoje (2), às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro.

Onde assistir? O Premiere (pay-per-view) transmite a partida.

A Raposa soma sete pontos no Grupo C. Já o Uberlândia está no Grupo A, com seis pontos.

O Cruzeiro chega embalado pela goleada diante do Itabirito na rodada anterior. Com três gols de Gabigol, a equipe Celeste venceu por 4 a 1.

O Uberlândia tenta manter a invencibilidade. A equipe vem de um empate em 1 a 1 contra o Aymorés.

Cruzeiro x Uberlândia -- Campeonato Mineiro