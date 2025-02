Técnico do Santos, Pedro Caixinha é submetido a cirurgia oftalmológica

O técnico Pedro Caixinha, do Santos, passou por um procedimento cirúrgico oftalmológico na manhã deste domingo (2).

Em nota oficial, o clube da Vila Belmiro disse que a cirurgia ocorreu sem intercorrências e que Caixinha está bem, em repouso.

O que aconteceu

Pedro Caixinha passou por um procedimento para corrigir um deslocamento de retina do olho esquerdo. A cirurgia foi realizada no Hospital Oftalmológico Visão Laser. O técnico fez o exame no decorrer da semana e marcou a cirurgia para este domingo.

O técnico do Santos passa bem e permanece em repouso. A previsão era se recuperar a tempo de estar na área contra o Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista, na quarta-feira (5). No entanto, o técnico foi expulso no último sábado (1º) no clássico contra o São Paulo.

Caixinha deve estar no CT nesta segunda-feira (3), mas não no gramado, para evitar ser atingido por uma bolada, por exemplo. O técnico irá ao clube para ajudar na programação de treinos e ficar observando seus comandados à distância.