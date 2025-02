Sport diz que vai recorrer de decisão do MP de 5 jogos com portões fechados

O Sport comunicou que pretende recorrer da decisão do Ministério Público de Pernambuco, que determinou portões fechados nas próximas cinco partidas de Sport e Santa Cruz. A medida vem após as cenas de violência e selvageria protagonizada por torcedores de ambas as equipes pelas ruas do Recife no último sábado (2).

Em nota publicada nas redes sociais, o Sport diz que "discorda veementemente da "solução" apresentada pelo Governo do Estado" e entende que "a medida tomada penaliza apenas os verdadeiros torcedores, enquanto os responsáveis pelos atos criminosos seguem impunes".

O decreto já consta no Diário Oficial pernambucano. Ele classifica os episódios como "atos criminosos":

"Art. 1º Determinar que as próximas 05 (cinco) partidas realizadas no Estado de Pernambuco, de quaisquer competições organizadas pela Federação Pernambucana de Futebol - FPF e Confederação Brasileira de Futebol-CBF, de cada uma das agremiações, Sport Club do Recife e Santa Cruz Futebol Clube, disputados entre si ou contra adversários diversos, sejam realizadas com portões fechados, sem torcida;"

Diário Oficial de Pernambuco

Veja a nota completa do Sport

O Sport Club do Recife lamenta profundamente os atos de violência ocorridos no Recife no último sábado, antes da partida contra o Santa Cruz.

O Clube, no entanto, discorda veementemente da "solução" apresentada pelo Governo do Estado, que proíbe a presença da torcida do Sport nos próximos cinco jogos na Ilha do Retiro.

A medida tomada penaliza apenas os verdadeiros torcedores, enquanto os responsáveis pelos atos criminosos seguem impunes, além de prejudicar uma cadeia do futebol, onde tantas famílias dependem da realização dos jogos para ter sua renda familiar, crescendo ainda mais a vulnerabilidade Social.

O Sport reitera que não tem responsabilidade pela segurança pública nas ruas e nem pelo planejamento das forças de segurança. Mesmo com a presença policial, os criminosos conseguiram se enfrentar e transformar as ruas do Recife em um cenário de guerra, evidenciando falhas no planejamento das autoridades.

O Clube não aceitará essa decisão, que considera ineficaz, e tomará todas as medidas cabíveis para garantir seus direitos, inclusive recorrendo ao Poder Judiciário, sempre em defesa de seus torcedores e da sua comunidade.

O Sport Club do Recife reafirma seu compromisso com a segurança e o bem-estar dos torcedores e seguirá trabalhando para proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para todos.

Saldo da guerra

Os vídeos mostram brigas, vandalismo e muita correria pelas ruas da capital pernambucana. Um dos torcedores, inclusive, foi vítima de violência sexual.

Os 12 feridos foram levados para o Hospital da Restauração. Posteriormente, nove foram liberados e outros quatro seguem internados. Em nota encaminhada ao UOL, a secretaria de Defesa Social de Pernambuco ainda ressaltou que não houve morte.

O comunicado informa que 14 pessoas foram detidas. As brigas aconteceram nos bairros Iputinga, Torre e Madalena.

Ocorreram detenções também em outros locais da Região Metropolitana de Recife. Três pessoas foram autuadas em flagrante delito por tentar invadir um terminal de ônibus. Já no município de Cabo de Santo Agostinho outros três elementos foram detidos por violência e uso de artefatos explosivos.

Em campo, o Santa Cruz venceu o Sport por 1 a 0 pelo Campeonato Pernambucano. Há cinco anos o Tricolor não vencia seu rival rubro-negro.