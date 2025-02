Souza irá passar por cirurgia no tornozelo direito e vira desfalque para o Santos

O Santos ganhou mais um desfalque na temporada. O lateral-esquerdo Souza teve constatada uma lesão no tornozelo direito e precisará passar por uma cirurgia, que será realizada na próxima semana. O técnico Pedro Caixinha estimou a ausência do Menino da Vila em três meses.

Após exames, o atleta de 18 anos teve constatada uma ruptura da sindesmose do tornozelo direito, estrutura que une os ossos da perna, tíbia e fíbula. Desfalque contra o São Paulo, quem ocupou o setor foi outro garoto da base, Vinícius Lira.

O Departamento Médico do Santos conta com outros nomes como Willian Bigode (lesão na coxa direita), Aderlan (lesão no joelho esquerdo) e Lucas Braga (dores na região lombar). Thaciano (inflamação na coxa esquerda) e Escobar (edema muscular) já devem ser reforços para o próximo compromisso do Peixe.

Souza foi relacionado para cinco jogos do Santos na temporada e foi utilizado por Pedro Caixinha em quatro deles, sendo titular contra Velo Clube e São Bernardo. Enquanto diante do Mirassol e da Ponte Preta, saiu do banco de reservas. Contra o Palmeiras, não somou nenhum minuto.

Além de Vinícius Lira, outras opções para Caixinha no setor são Escobar e Kevyson. O treinador irá definir quem será o titular no duelo contra o Botafogo-SP, que acontece na quarta-feira, na Vila Viva Sorte. A bola rola às 21h35 (de Brasília) para o duelo da sétima rodada da competição.