São Paulo fará 3 jogos em 6 dias, mas Zubeldía mantém mistério sobre rodízio

Passada a derrota por 3 a 1 para o Santos neste sábado, o São Paulo volta o foco para os seus próximos compromissos no Campeonato Paulista. O Tricolor disputará três jogos em seis dias, mas, apesar disso, o técnico Luis Zubeldía preferiu manter o mistério sobre qual time irá usar nas rodadas seguintes.

O São Paulo recebe o Mirassol na próxima quarta-feira, no Morumbis. Depois, enfrentará o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, no sábado. Já na segunda-feira é a vez de o Tricolor encarar a Inter de Limeira, em Brasília.

"Não muda muito o planejamento que temos. Temos que ver segunda-feira como estamos, se tem alguém dolorido. Jogar em gramados assim, com chuva, é muito difícil. Por isso também é difícil fazer análises de rendimento, de equipe", comentou Zubeldía.

O São Paulo disputará o duelo com a Inter de Limeira em Brasília por causa do show da Shakira no Morumbis. O confronto com o Velo Clube, na quinta-feira seguinte, também acontecerá no Mané Garrincha devido ao concerto da cantora colombiana.

Vale lembrar, porém, que o confronto com a Inter de Limeira, válido pela primeira rodada do Paulistão, só foi adiado e deslocado para Brasília porque o São Paulo estava nos EUA disputando a FC Series, torneio de pré-temporada que inviabilizou a presença da delegação em território brasileiro para o início do Estadual.

"Agora temos que ver segunda-feira como estarão todos. Vamos dia a dia, vendo qual é a melhor opção para o jogo de quarta-feira", concluiu Zubeldía, já concentrado no confronto com o Mirassol.

Apesar da derrota neste sábado, o São Paulo segue na liderança do Grupo C do Campeonato Paulista, com dez pontos, um a mais que o Novorizontino, que soma, inclusive, um jogo a mais na competição e, portanto, pode ver a distância do Tricolor aumentar ainda mais.