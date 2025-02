Seca de Calleri e ascensão de Ryan acirram briga por vaga no ataque do SPFC

Luís Zubeldía optou por utilizar Calleri, que ainda não marcou gols em 2025, na derrota para o Santos por 3 a 1, no último sábado (01), enquanto o jovem Ryan Francisco vem em ascensão desde a Copinha São Paulo.

O que aconteceu

Calleri é titular absoluto da equipe tricolor, mas vive jejum de gols. O argentino não marca pelo São Paulo desde setembro de 2024, quando empatou o duelo contra o Botafogo, pelas quartas de final da Libertadores.

Zubeldía defendeu Calleri após a derrota contra o Santos e afirmou que o atacante deverá subir de rendimento com o novo esquema. O argentino tem tentado utilizar uma formação mais ofensiva, com Oscar, Lucas e Luciano atuando ao lado do centroavante.

"Sinto que com a equipe que temos agora, como ele está cercado, ele já terá a sensação de como poderá completar [as jogadas]. É um pouco de tempo neste novo formato [para os gols saírem]".

Luís Zubeldía, técnico do São Paulo

Ryan Francisco, de 18 anos, subiu para a equipe profissional antes do esperado e já marcou na segunda partida em que atuou. O jogador entrou aos 37 minutos da segunda etapa contra a Portuguesa, pelo Campeonato Paulista, e marcou dez minutos depois para dar a vitória ao Tricolor.

Contra o Santos, Ryan entrou no confronto aos 44 minutos da segunda etapa. Apesar de ter atuado por cerca de dez minutos, o jogador levar perigo ao gol de Gabriel Brazão com boa finalização.

Calleri deu duas assistências nos quatro jogos disputados em 2025. Apesar de não ter marcado gols, o atacante ajudou com dois passes para bolas na rede. Nas quatro partidas disputadas, o São Paulo venceu três jogos, incluindo o clássico contra o Corinthians, no Morumbis.

Além de Ryan, Zubeldía tem André Silva como opção para a camisa 9. O atacante teve boa sequência em 2024 e neste ano marcou contra a Portuguesa, acirrando a dor de cabeça de Zubeldía para definir o dono da posição.