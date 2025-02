RMP: Tite e o filho não têm vergonha vendo o Flamengo de Filipe Luís?

O Flamengo está muito melhor sob o comando de Filipe Luís do que sob o comando de Tite - e isso deveria envergonhar o antigo treinador rubro-negro, afirmou RMP, no Fim de Papo, neste domingo (2).

O colunista apontou que Filipe Luís transformou a equipe mesmo tendo praticamente os mesmos jogadores à disposição.

Vai ser difícil ganhar desse time. Não vou me espantar se colecionar taças nesta temporada. Muito por causa do Filipe Luís. Eu fico imaginando [...]: o professor Adenor e seu filho Titinho veem o Flamengo jogar isso tudo. Será que não ficam vermelhos de vergonha? É o mesmo time que não jogava nada com o Tite.

RMP

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.