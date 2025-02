RMP: Facundo Torres está fazendo vestibular para ser próximo Flaco

O atacante Facundo Torres está seguindo o caminho malsucedido que outros da posição traçaram no Palmeiras recentemente, opinou RMP, no Fim de Papo, neste domingo (2).

Na opinião do colunista, a falta de uma opção efetiva no ataque palmeirense, além de Estêvão (que deixa o clube no meio do ano), deve preocupar o torcedor, mesmo após a vitória sobre o Guarani.

O Palmeiras tem um jogador extra-série [o Estêvão], mas ele vai embora no meio do ano. Aí, quero ver o que vai acontecer. o Facundo Torres está fazendo vestibular para [ser o próximo] Flaco. Não está fazendo diferença nenhuma. Já está no mesmo caminho que os outros [atacantes do Palmeiras].

RMP

