Richard Ríos celebra vitória sobre o Guarani e vê confiança do Palmeiras crescer antes do Derby

O Palmeiras goleou o Guarani, neste domingo, por 4 a 1, em duelo da sexta rodada do Campeonato Paulista. A equipe palmeirense colocou fim à sequência de dois jogos sem vitórias. Autor do primeiro gol, Richard Ríos valorizou o resultado, que, em sua visão, dá mais confiança para a equipe antes do clássico contra o Corinthians.

O colombiano também comentou o fato de não ter comemorado o tento. Ríos é ex-jogador do Guarani, clube onde estava antes de chegar ao Palmeiras.

"Feliz pelo desempenho da equipe. Eu falei na vitória contra o Santos falei que a gente não desiste, desde o primeiro minuto a gente saia para buscar a vitória. Muito feliz por voltar aqui. Fui muito grato desde o tempo que estive aqui, me abriu as portas. Acho que a gente tem que ser grato sempre às pessoas que nos ajudam. A não comemoração do gol foi em respeito ao clube e torcedores que estão aqui . Feliz pela vitória, temos um clássico pela frente e a gente fica com mais confiança. Agora vamos nos preparar o clássico", disse. à CazéTV.

Além de Richard Ríos, marcaram para o Palmeiras Estêvão (duas vezes), e Mauricio. Para esta partida, o técnico Abel Ferreira mandou a campo o que tinha de melhor e encerrou o rodízio que vinha fazendo nas rodadas anteriores. Ríos evitou opinar sobre a decisão do treinador e valorizou o elenco do Verdão.

"Quem decide o time titular é o treinador, não temos como falar. Quando ele decidiu dividir o time em dois, falamos que buscaríamos os três pontos sempre que entrar em campo. Isso que sempre procuramos. O ano está começando, é difícil falar quem vai ser titular ou não, tem o ano todo para competir. Todos tem condições de estar aqui. Vamos competir para isso", seguiu.

Com a vitória sobre o Guarani, o Palmeiras chega a onze pontos e encurta a distância para o São Bernardo, que lidera o Grupo D, com 15 pontos.

A partir de segunda-feira, o Palmeiras se prepara para enfrentar o Corinthians. O clássico está marcado para acontecer na quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), no Allianz Parque.