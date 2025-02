Quatro pessoas seguem internadas após guerra de torcidas no Recife

A briga generalizada entre torcedores de Santa Cruz e Sport que geraram cenas de guerra pelas ruas do Recife terminou com mais de 10 feridos. Quatro pacientes ainda seguem internados no Hospital da Restauração.

O que aconteceu

Após as brigas e tumultos causados pela torcida de Santa Cruz e Sport pelas ruas do Recife, 12 pessoas ficaram feridas.

Na manhã deste domingo, o Hospital da Restauração — local onde foram encaminhados os feridos — informou que quatro torcedores seguem internados com quadro de saúde estável.

Sport bloqueia ingressos

Hoje, o Sport bloqueou a venda de ingressos para o próximo jogo da equipe, contra o Fortaleza no dia (4) pela Copa do Nordeste, na Ilha do Retiro, após o Ministério Público de Pernambuco determinar que a equipe, assim como o rival Santa Cruz, jogue as próximas cinco partidas com os portões fechados.

Histórico de violência em Sport x Fortaleza

Vale lembrar que Sport e Fortaleza eram as equipes envolvidas em outro rumoroso caso de violência no futebol nordestino. Em 22 de fevereiro de 2024, após o empate entre as duas equipes por 1 a 1 em jogo da Copa do Nordeste, o ônibus da delegação do time cearense foi atacado por torcedores do Sport nos arredores da Arena Pernambuco.

Os torcedores do time pernambucano usaram bombas e pedras no ataque, e seis jogadores do Fortaleza ficaram feridos. Em sua coluna no UOL neste domingo (2), Paulo Vinicius Coelho, o PVC, relembra o caso ao comentar a barbárie ocorrida no "Clássico das Multidões".

Para PVC, a violência no futebol deve ser combatida como política de Estado, já que o perigo não está mais somente nas arquibancadas, e sim nas ruas das cidades.