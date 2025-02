Ponte Preta enfrenta o Água Santa em Diadema para respirar no Paulistão

Sem vencer há quatro jogos, a Ponte Preta já começa a ligar o sinal amarelo no Campeonato Paulista. O time campineiro tem apenas uma vitória, três empates e perdeu sua invencibilidade na rodada passada na derrota para o Corinthians, por 1 a 0. Diante deste cenário, quer encerrar seu jejum no domingo, em duelo direto contra o Água Santa, às 16h, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema, pela sexta rodada.

Com seis pontos, o time de Alberto Valentim é o terceiro do Grupo D, com dois a menos que o vice-líder Palmeiras e seis a menos que o líder São Bernardo. A preocupação é com a classificação geral, onde a distância para a zona de rebaixamento é de apenas três pontos.

O Água Santa vive situação parecida. Após a demissão do técnico Marcelo Cabo, o time ainda não perdeu, somou seus primeiros pontos na vitória sobre o Red Bull Bragantino, por 3 a 0, e vem de empate, por 1 a 1, contra o Botafogo, fora de casa. O time do ABC é o lanterna do Grupo C e o 13º colocado geral, com quatro pontos.

O técnico Alberto Valentim tem incertezas para montar a Ponte Preta. Uma delas é no meio de campo, onde o meia Serginho foi substituído com 10 minutos, com uma lesão muscular. A tendência é que o mesmo não jogue e Pedro Vilhena, poupado, assuma sua vaga. O treinador tem testado algumas variações táticas e deve manter o esquema com dois atacantes - Jean Dias e Danrlei - e Elvis no meio-campo.

Na lateral direita, Maguinho e Pacheco acirraram a disputa, enquanto o chileno Vicente pode ser acionado, caso o zagueiro Saimon seja poupado. "Vamos pensar no Água Santa. Sempre falei para vocês, até depois da vitória na estreia que a gente vai avaliar a questão física a cada jogo. Tem que ver a condição do Serginho e o Saimon terminou com cãibras", disse Valentim.

Sob o comando interino de Marcelinho Paulista, o Água Santa se mostrou mais confiante. A tendência é que o mesmo siga com a mesma formação dos últimos dois jogos, visto que não tem nenhum jogador suspenso ou lesionado. A única mudança entre os dois jogos foi a entrada do atacante Gabriel Silva no lugar do meia Marco Antônio, formando um esquema com três atacantes, que deve ser mantido.

"Quando assumi, o primeiro pensamento era sair da situação que a gente estava, vindo de três derrotas seguidas. Precisávamos entrar no campeonato de novo, ganhar jogos, pois essa equipe tem muito potencial para crescer", disse o interino depois do empate por 1 a 1 contra o Botafogo, fora de casa. Ele substituiu a Marcelo Cabo e na sua estreia, em casa, Marcelinho tinha vencido por 3 a 0 o Red Bull Bragantino.

FICHA TÉCNICA

ÁGUA SANTA X PONTE PRETA

ÁGUA SANTA - Ygor Vinhas; Diogo Batista, Fábio Sanches, Robles e Renan Castro; Villian, Netinho e Luan Dias; Neilton, Ademilson e Gabriel Silva. Técnico: Marcelinho Paulista.

PONTE PRETA - Diogo Silva; Maguinho, Saimon, Artur e Danilo Barcelos; Emerson, Léo Oliveira, Elvis e Pedro Vilhena; Jean Dias e Danrlei. Técnico: Alberto Valentim.

ÁRBITRO - Fabiano Monteiro dos Santos.

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Estádio Distrital do Inamar, em Diadema.