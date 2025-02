Polícia alertou que briga no Recife estava marcada com bombas e porretes

Do UOL, no Rio de Janeiro e em São Paulo

A Delegacia de Repressão à Intolerância Esportiva da Polícia Civil de Pernambuco alertou às autoridades - antes do clássico de sábado (1º) - que brigas estavam sendo marcadas entre as organizadas de Santa Cruz e Sport com bombas caseiras e porretes de madeiras. O comunicado consta no relatório ao qual o UOL teve acesso e que foi publicado inicialmente pelo "Diário de Pernambuco".

O que aconteceu

Relatório da Polícia Civil de Pernambuco já alertava que brigas estavam sendo marcadas entre organizadas de Santa Cruz e Sport Imagem: Reprodução / Delegacia de Repressão à Intolerância Esportiva

O documento foi enviado para a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco. Ele diz que as redes sociais foram as plataformas onde a "Explosão Coral" e a "Jovem do Leão" estavam "disseminando o ódio e a rivalidade entre os envolvidos", e que era por lá que elas estavam marcando as chamadas "pistas", com se referem aos locais das brigas.

Há fotos em anexo com imagens de ameaças de morte. Numa delas, por exemplo, há uma faixa estendida num viaduto do Recife com a frase: "Sábado vai jorrar sangue", postada por um núcleo de uma organizada do Sport.

Outras fotos mostram pessoas que foram mortas em confrontos de torcidas. Elas foram postadas por núcleos de organizadas do Santa Cruz.

O relatório cita a preparação bélica dos criminosos e o risco de patrimônios públicos também serem afetados: "O monitoramento dessas agremiações foi realizado e vimos que os envolvidos se preparam para possíveis confrontos no dia 1º/2/2025, aguardam com grande expectativa (vide imagens anexo). Como também conseguimos informes que os integrantes preparam bombas caseiras e barrotes com pregos para lesionar o rival com o maior dano possível, bem como danificar patrimônio privados e públicos no deslocamento até o estádio".

Há um detalhamento logístico das organizadas, citando como se reúnem e o apoio que recebem durante o trajeto: "O ajuntamento desses grupos inicia-se pelos pequenos bairros, que em um determinando local previamente escolhido por eles se juntam a outros integrantes de outro bairro e assim até formar uma quantidade maior de pessoas ("BONDES") para ir ao confronto. Importante informar também às forças de segurança que essas torcidas se utilizam de veículos de apoio (automóveis e motocicletas), onde na maioria das vezes guardam os materiais para causar as lesões (barrotes, artefatos explosivos, entre outros)".

Relatório diz que 'verdadeira batalha' já havia acontecido em janeiro

Relatório da Polícia Civil de Pernambuco tem foto de faixa em viaduto de Recife com a frase: "sábado vai jorrar sangue" Imagem: Reprodução / Delegacia de Repressão à Intolerância Esportiva de Pernambuco

A Polícia Civil cita que uma "verdadeira batalha" já havia acontecido em janeiro entre as organizadas de Santa Cruz e Sport mesmo com a presença de policiais. E que isso denotava "a falta de respeito com as forças de segurança". Outro confronto citado e que também teve violência praticada contra a PM foi entre Central de Caruaru e Sport.

Por fim, a delegacia ressalta a necessidade de se reforçar o policiamento nas ruas no dia do clássico, além de terminais de integração e sistemas metroviários.

PM sabia que organizada do Santa Cruz passaria em local da briga

Relatório traz postagens onde organizadas usam fotos de pessoas que foram mortas em confrontos entre torcidas Imagem: Reprodução / Delegacia de Repressão à Intolerância Esportiva

Um roteiro de deslocamento foi elaborado pela organizada do Santa Cruz em conjunto com a Polícia Militar. No documento é citado que a torcida passaria pelo bairro Torre, um dos locais onde ocorreram confrontos com os rubro-negros.

Após a selvageria, a organizada "Explosão Inferno Coral" criticou a logística da PM. Em postagem no Instagram ela diz que "as rotas planejadas foram modificadas unilateralmente pelas autoridades competentes". Ela também diz que houve "falha operacional da escolta policial".

O relatório prévio da Polícia Civil apontava possíveis locais de confrontos. No entanto, dos mais de 15 citados, apenas um teve ocorrência: o terminal de Pelópidas, onde segundo a nota oficial da Defesa Social de Pernambuco três pessoas foram autuadas em flagrante por tentativa de invasão.

O UOL entrou em contato com a secretaria de Defesa Social sobre os questionamentos. O órgão respondeu na noite deste domingo (2) e ressaltou que "os fatos "fugiram do padrão esperado", e que "o efetivo atuou para evitar mortes". Veja a íntegra:

"Sobre os protocolos de planejamento operacional para eventos esportivos desenvolvido pela Secretaria de Defesa Social (SDS), juntamente com suas operativas, faz-se necessário esclarecer que o planejamento de segurança desses eventos ocorre com antecedência. São considerados um conjunto de variáveis além das informações e documentações fornecidas pelas organizadas.

Dentro do planejamento padrão são considerados fatores como trânsito, vias de acesso ao estádio, horários e rotas das torcidas, além da identificação de pontos estratégicos com risco de emboscadas ou confrontos. O planejamento conta com o suporte da Inteligência, monitoramento aéreo e atuação integrada das forças de segurança, para garantir a proteção dos torcedores, da população e do patrimônio público e privado.

Apesar de todo o planejamento e da tentativa de antecipar possíveis crises, os fatos que ocorreram no último sábado (1º) fugiram do padrão esperado, exigindo uma resposta rápida e firme das forças de segurança. O efetivo atuou para evitar mortes e minimizar danos às pessoas e ao patrimônio, dispersando os grupos envolvidos e controlando os confrontos da maneira mais ágil possível.

A Secretaria de Defesa Social reafirma seu compromisso com a segurança e a ordem pública nos eventos esportivos de Pernambuco. Por meio de ações estratégicas e integradas, a SDS buscará sempre garantir a proteção de torcedores, atletas e profissionais envolvidos".

Saldo da selvageria

No total, 14 pessoas foram detidas e 12 ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital da Restauração. Destas, quatro seguem internadas com quadro de saúde estável.

O Ministério Público determinou que Santa Cruz e Sport atuarão os cinco próximos jogos com portões fechados. O Rubro-Negro já informou que irá recorrer da decisão.

A Federação Pernambucana de Futebol, por sua vez, decretará torcida única nos clássicos até o fim do Estadual. Em entrevista ao UOL, o presidente da FPF, Evandro Carvalho afirmou que tem levantado a bandeira na CBF para que, inclusive, tal medida se estenda para outros campeonatos.