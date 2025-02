Pedro Caixinha confirma que Neymar reestreia quarta pelo Santos no Campeonato Paulista

O técnico Pedro Caixinha confirmou que Neymar vai para o jogo com o Botafogo de Ribeirão Preto, na quarta-feira. A informação foi dita pelo treinador na coletiva após a vitória do Santos sobre o São Paulo, por 3 a 1, neste sábado, na Vila Belmiro.

"Ele vai jogar na quarta-feira. Todos esperamos que ele se junte ao grupo na segunda-feira para treinar. Já analisamos e falaremos com ele para integrar na nossa dinâmica. Terá esse espaço de treino para poder estar conosco. Esperamos ter a volta do Escobar e do Thaciano também", disse.

O treinador também falou sobre o cartão vermelho que levou logo aos seis minutos do primeiro tempo. O treinador revelou que não assistiu ao restante da partida.

"Fui expulso e já devo um churrasco à equipe. Eu não tenho por árbitro falar da arbitragem, mas fui expressivo na forma que fiz a abordagem e mereci ser expulso, mas vou voltar a fazer se preciso", afirmou o comandante.

"Quando não estou lá, não poderia ter qualquer decisão sobre o jogo, por isso não vi. Confio plenamente nas pessoas que trabalham comigo", comentou.

O treinador português também comentou sobre a imposição do Santos sobre o rival mesmo vindo de um mau momento na temporada, com três derrotas seguidas. Para ele, jogar pressionando a defesa adversária foi essencial.

"Quero ganhar bolas no campo ofensivo que é uma marca que precisamos ter. Quanto mais repetimos esse movimento melhor vamos ser", disse o técnico satisfeito com o resultado positivo na Vila, ainda mais em um clássico.