Palmeiras usa time titular e goleia o Guarani, com 2 gols de Estêvão, em Campinas

Após recentes tropeços do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira decidiu escalar o time principal para, fora de casa, enfrentar o Guarani neste domingo pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A formação "A" goleou o time de Campinas por 4 a 1, com dois gols de Estêvão.

Após uma derrota e um empate, o Palmeiras voltou a vencer no Paulista e chegou a 11 pontos, a quatro do São Bernardo, líder do Grupo D. O Guarani continua com 7 pontos, mesma quantidade do Santos, mas leva desvantagem no saldo de gols e é o segundo do B.

O jogo começou equilibrado no estádio Brinco de Ouro, mas rapidamente o Palmeiras passou a dominar as ações. Aos 7 minutos, a equipe de Abel Ferreira abriu o placar. Após cobrança de escanteio, Richard Ríos subiu mais alto do que a zaga bugrina e, de cabeça, fez 1 a 0. Cinco minutos depois o Guarani tentou sair da defesa tocando, mas foi pressionado e teve a bola roubada. Maurício aproveitou, chutou cruzado e marcou 2 a 0.

A equipe da casa até buscava o ataque, mas chegava sem efetividade. No final do primeiro tempo, Raphael Veiga chegou a marcar o terceiro do Palmeiras, mas o gol foi anulado por impedimento no início do lance. Após discutir com o árbitro, Abel Ferreira foi advertido com cartão amarelo.

No segundo tempo, o Palmeiras procurou se posicionar um pouco mais atrás para tentar atrair o rival e chegou ao terceiro gol após mais uma falha na saída do Guarani. Estêvão retomou a bola, avançou pelo meio, cortou para a esquerda e chutou forte no canto do goleiro Gabriel Mesquita para marcar seu primeiro gol na temporada.

O Guarani conseguiu diminuir aos 19 minutos. Emerson cruzou para o meio da área do Palmeiras. Após um desvio na zaga, a bola sobrou para Deni Junior, que bateu forte. O gol animou o time da casa, que se aventurou mais no ataque, mas deixava espaços na defesa. Aos 40 minutos, o Palmeiras aproveitou essa brecha. Piquerez, que entrou no segundo tempo, avançou pela esquerda e cruzou. Estêvão se antecipou e marcou de cabeça.

Na próxima rodada, na quinta-feira, o Palmeiras disputa, em casa, o clássico com o Corinthians. O Guarani joga novamente em Campinas contra o Água Santa.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 1 x 4 PALMEIRAS

GUARANI - Gabriel Mesquita; Lucas Justen, Raphael Rodrigues, Titi (Márcio Silva) e Emerson Barbosa; Nathan, Mateus Sarará (Léo Porfírio) e Geovane (Vinícius Kauê); Luiz Miguel (Deni Junior), João Victor (Rafael Bilu) e João Marcelo. Técnico: Maurício Souza.

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan (Piquerez); Aníbal Moreno (Fabinho), Richard Ríos, Raphael Veiga (Naves) e Maurício (Thalys); Estêvão e Facundo Torres. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Vinicius Gonçalves Dias.

GOLS - Richard Ríos, aos 7 minutos, e Maurício, aos 12 minutos, do primeiro tempo. Estêvão, aos 12 minutos, Deni Junior, aos 19 minutos, e Estêvão, aos 40 minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Emerson Barbosa e Mateus Sarará (Guarani); Aníbal Moreno e Vanderlan (Palmeiras)

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro, em Campinas.