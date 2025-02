Palmeiras: Ríos prega 'respeito' após não comemorar gol sobre o Guarani

Do UOL, em São Paulo

Richard Ríos não comemorou o gol que abriu o placar da goleada do Palmeiras sobre o Guarani por 4 a 1, neste domingo (2), pela sexta rodada do Campeonato Paulista, no Estádio Brinco de Ouro. O jogador guarda carinho pelo ex-clube e pregou respeito à torcida.

O que aconteceu

O volante atribuiu a falta de comemoração ao respeito e gratidão que tem pelo Bugre. Ríos teve uma passagem de destaque pelo Guarani, entre 2022 e 2023, e foi contratado pelo Palmeiras após a boa atuação no Paulistão.

Feliz pelo desempenho da equipe. Na vitória contra o Santos, falei que a gente não desiste. Desde o primeiro minuto, a gente sai para buscar a vitória. Muito feliz de voltar aqui, fui muito grato desde o tempo que estive aqui, me abriram as portas e temos de ser gratos pelas pessoas que ajudam a gente. A não comemoração foi respeito às pessoas do clube e os torcedores.

Richard Ríos, em entrevista à Record

O próximo compromisso do Palmeiras é o Dérbi, na próxima quinta-feira (6). A goleada sobre o Guarani foi o último teste do Alviverde antes de enfrentar o principal rival pelo Paulistão.