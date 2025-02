Palmeiras busca ampliar tabu de quase 13 anos contra o Guarani

O Palmeiras visita o Guarani neste domingo, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Contra o adversário, o Verdão busca ampliar um tabu que perdura por quase 13 anos.

A equipe palmeirense não perde para o Bugre desde abril de 2012. Naquela ocasião, o Alviverde foi derrotado pelo Guarani por 3 a 2, em jogo válido pelas quartas de final do Paulista. O clube da capital foi eliminado da competição com o revés.

Depois disso, o Palmeiras nunca mais perdeu para o Guarani. De lá para cá, as equipes se enfrentaram cinco vezes, com quatro vitórias do Verdão e um empate, ocorrido no último encontro entre os times.

Vem tranquilo, fevereiro! ?? O segundo mês do ano chegou e o calendário do #MaiorCampeãoDoBrasil tá na timeline ? pic.twitter.com/S5VlIFooLP ? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 1, 2025

O último jogo ocorreu em 2023, também pelo Paulista. Aliás, todos os embates foram válidos pelo Estadual. Em 2022, o Alviverde venceu o Guarani pela última vez. Com gols de Gustavo Scarpa e Wesley, o Palmeiras fez 2 a 0 em cima do Bugre, no Allianz Parque, em São Paulo.

Além de manter o tabu, o time do técnico Abel Ferreira quer vencer para se reabilitar no Paulista. A equipe acumulou um empate e uma derrota nos últimos dois jogos e perdeu a liderança do Grupo D. O Verdão ocupa a segunda posição da chave, com oito pontos, sete a menos que o líder São Bernardo.

O embate contra o Guarani está marcado para as 18h30 (de Brasília).