Onde vai passar Botafogo x Flamengo? Como assistir ao vivo com imagens

Botafogo e Flamengo se enfrentam hoje (2), às 16h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém (PA), pela Supercopa Rei 2025.

Onde assistir? TV Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view) transmitem a decisão.

O Flamengo tem dois títulos do torneio (2020 e 2021). Já o Botafogo quer levantar a taça da competição pela primeira vez.

As duas equipes se classificaram para a decisão após vencerem os dois principais torneios nacionais do ano passado. O Alvinegro foi o campeão do Brasileirão, enquanto o Rubro-Negro ganhou a Copa do Brasil.

Os rivais cariocas se enfrentaram três vezes em 2024. O Glorioso venceu dois jogos, enquanto o Flamengo teve um triunfo no confronto direto.

Botafogo x Flamengo -- Supercopa Rei 2025