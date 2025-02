Oncins elogia Brasil após eliminação na Copa Davis e torce para ter confronto em casa

O Brasil se despediu da Copa Davis neste domingo, ao perder o terceiro duelo contra a França, nas duplas. O técnico da equipe brasileira, Jaime Oncins, elogiou seus atletas apesar da eliminação.

"É claro que não foi o resultado que esperávamos, mas enfrentamos uma das equipes mais fortes do mundo hoje, em uma superfície escolhida por eles. Saímos daqui de cabeça erguida, pois foi o confronto que esperávamos em termos de dificuldade. Cada um deu o seu melhor, e o que posso dizer sobre essa equipe é que todos lutaram até o fim, mas os franceses foram melhores e mereceram a vitória", afirmou o treinador.

O confronto contra a França foi o quinto do Brasil fora de casa na Copa Davis. Oncins afirmou que torce para o próximo duelo acontecer em território brasileiro.

"Ainda é muito cedo para falarmos sobre a próxima fase, precisamos aguardar o sorteio, mas o que eu realmente espero é poder jogar em casa. Se não me engano, esse foi o quinto confronto fora de casa, e jogar a Copa Davis fora é sempre um desafio. Portanto, minha única torcida é que possamos disputar o próximo confronto em casa", comentou.

Remontada: completa ? Benjamin Bonzi y Pierre-Hugues Herbert vienen de un set abajo para ganar 4-6 6-3 6-4 y asegurar la serie 3-0 ante Brasil ?#CopaDavis | @FFTennispic.twitter.com/GNgTZWTa5p ? Copa Davis (@CopaDavis) February 2, 2025

O Brasil foi eliminado após Rafael Matos e Marcelo perderem de virada para os franceses Benjamin Bonzi e Pierre-Hugues Hebert, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4.

Na abertura da disputa entre os países, João Fonseca (N. 99 no ranking da ATP) e Thiago Wild (N. 76) foram derrotados, sábado, por Ugo Humbert (N.15) e Arthur Fils (N.19), respectivamente. Agora, a equipe brasileira terá que disputar uma repescagem com um dos vencedores dos playoffs do Grupo Mundial I em setembro.

Com esse resultado, a França atinge os três pontos no confronto contra o Brasil e avança para as oitavas de final da competição. Os franceses enfrentarão a Croácia, que se classificou neste domingo ao superar a Eslováquia por 3 a 1.

