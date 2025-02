Neymar só precisa ser feliz de novo jogando, diz ex-auxiliar do Al-Hilal

Após sofrer uma série de lesões e ficar fora dos gramados, Neymar precisa voltar a ser feliz de novo, analisou o português Marcio Sampaio, ex-auxiliar do técnico Jorge Jesus no Al-Hillal, no UOL News, do Canal UOL.

Ele é feliz quando joga. Mas a verdade é que o Neymar só precisa jogar (...) Eu acho que as pessoas precisam diminuir a expectativa em cima dele. Ele vem de um período muito grande sem jogar, e não foi por culpa dele. Agora, terá de treinar e readquirir esse ritmo que o jogo vai lhe dar Marcio Sampaio, ex-auxiliar do Al-Hillal

Neymar chega em definitivo, por seis meses, após rescindir com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. O jogador de 32 anos —que recebia R$ 858 milhões por temporada ou R$ 1,6 milhão por dia— tinha vínculo com o time árabe até o dia 30 de junho de 2025. O astro brasileiro não vinha agradando devido a lesões. Ele retornou de grave contusão no joelho recentemente e, logo no seu segundo jogo, sofreu uma nova lesão muscular na coxa.

Ao Canal UOL, Sampaio destacou a pressão que o jogador tem sofrido ao longo dos anos.

Vejo muita gente dizendo que o Neymar poderia ser dez Bolas de Ouro... O Neymar convive bem com essa situação. O Neymar tem a vida que quis, que quer, o status que quer. Eu acho que a pressão que colocam no Neymar —obviamente, ele carrega um País nas costas por falta de lideranças nos últimos 14 anos—, mas o Neymar precisa ser feliz. E ele só será feliz jogando. Marcio Sampaio, ex-auxiliar do Al-Hillal

Por que Neymar assinou contrato de seis meses?

Neymar assinou por seis meses como uma espécie de "teste" para continuar ou não o projeto no Santos, segundo apurou a reportagem do UOL Esporte. O Menino da Vila cogita ficar no Peixe até a Copa do Mundo de 2026, mas não quis se comprometer agora com um contrato mais longo.

Outra forma de convencer Neymar a ficar por mais tempo é tornar o Santos uma SAF. Neymar Pai traria investimento do exterior, preferencialmente da Arábia Saudita, para a nova empresa do Peixe.



Juca: 'Que Neymar teremos de volta?'

Apresentado como novo reforço do Santos, nesta sexta-feira (31), Neymar mantém o seu foco principal na vida de popstar, e não a de atleta, opinou o colunista Juca Kfouri no UOL News. O jornalista ainda questionou se o contrato de seis meses do jogador com clube não passaria de uma mera jogada de marketing.

A grande interrogação que interessa: que Neymar teremos? Aquele Neymar que jogou no começo da carreira no Santos e levou o clube ao tricampeonato da Libertadores? Aquele Neymar que participou de um ataque fabuloso com Messi no Barcelona? Ou o Neymar de um passado já não tão recente, um Neymar que não interessa ao futebol? Essa é a grande dúvida... Que Neymar volta: o menino Ney ou o adutor Neymar, disposto a se concentrar até pelo menos a Copa de 2026?

O Neymar há muito tempo tem como foco principal a sua vida de popstar, e não a de atleta. E, até por isso, passou a se machucar com tanta frequência, porque aquele Neymar que a gente chamava de 'borracha', acabou. Os reflexos vão embora quando você deixa de treinar. Juca Kfouri, colunista do UOL

Fora de campo, Neymar viveu relacionamentos com a atriz Bruna Marquezine (entre 2013 e 2018) e, na sequência, Bruna Biancardi, sua atual mulher, com quem tem três filhos. Inúmeros escândalos e supostas traições roubaram as manchetes do noticiário.

