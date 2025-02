Napoli cede empate para Roma e perde chance de aumentar a vantagem na liderança do Italiano

O Napoli empatou com a Roma por 1 a 1 neste domingo, em compromisso válido pela 23ª rodada do Campeonato Italiano. Com a igualdade no Estádio Olímpico, os napolitanos perderam a chance de aumentar a vantagem na liderança da Série A.

O gol do Napoli saiu aos 29 minutos do primeiro tempo, com o lateral esquerdo Spinazzola. O defensor recebeu lançamento em profundidade do brasileiro Juan Jesus e, com um sutil toque, encobriu o goleiro Svilar.

A Roma empatou o duelo nos acréscimos da partida, com o também lateral Angeliño. O espanhol recebeu cruzamento na medida de Saelemaekers e, de primeira, fuzilou para o fundo das redes.

Com o empate, a equipe de Antonio Conte chegou aos 54 pontos, mantendo a vantagem de três para a segunda colocada Internazionale, que empatou com o Milan na rodada. O time de Milão, porém, tem um jogo a menos.

Já a Roma do técnico Claudio Ranieri segue na nona posição do Italiano, com 31 pontos, nove a menos em relação ao G4 da liga nacional.

O próximo compromisso do Napoli será contra a Udinese, no dia 9 de fevereiro (domingo), em casa. A Roma, por sua vez, encara o Milan na próxima quarta-feira, pelas quartas de final da Copa da Itália. Pela liga italiana, os romanos terão pela frente Venezia, também no dia 9.