Napoli cede empate à Roma no fim e desperdiça chance de aumentar folga na liderança do Italiano

O Napoli esteve muito perto de melhorar a sua condição de líder no Campeonato Italiano, mas deixou escapar a chance da vitória ao ceder o empate de 1 a 1 para a Roma nos acréscimos, em jogo válido pela 23ª rodada da competição, neste domingo.

Na partida, realizada no estádio Olímpico, o time visitante saiu na frente com um gol de Leonardo Spinazzola, marcado ainda no primeiro tempo. No fim do confronto, no entanto, Angelino deixou tudo igual, decretando o empate.

Na classificação, o Napoli manteve a condição de líder e chegou aos 54 pontos. Longe de estar na briga pelo título, a equipe grená soma 31 e ocupa a posição intermediária na tabela ocupando a nona posição no torneio.

Os dois times voltam a campo pela competição no próximo final de semana. A Roma vai tentar a reabilitação jogando fora de casa e encara o Venezia no domingo. No mesmo dia, o Napoli vai contar com o apoio de sua torcida e recebe a Udinese.

No jogo, por contar com o apoio da torcida, a Roma tentou tomar as rédeas do confronto com uma postura mais ousada. Bem postado em campo, o Napoli soube bloquear a defesa e utilizou os contra-ataques para tentar ameaçar os anfitriões.

E aos 29 minutos, aproveitando uma boa chance na área inimiga, os visitantes inauguraram o placar. Leonardo Spinazzola achou um espaço e encobriu o goleiro Mile Svilar, fazendo um golaço e levando a vantagem de 1 a 0 para o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, a Roma foi para o tudo ou nada e partiu para a pressão. Depois de tanto insistir, a recompensa veio já na etapa regulamentar. Angelino recebeu um bom passe e chutou forte, no ângulo direito, para sacramentar o empate de 1 a 1 nos instantes finais da partida.