Lutador do UFC se desculpa após polêmica defesa a Hitler: "Não sou nazista"

Depois de causar uma enorme polêmica ao defender publicamente o ditador alemão Adolf Hitler em seu podcast, Bryce Mitchell veio a público se retratar e pedir desculpas pelo caso. Através das suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o lutador do UFC divulgou um pronunciamento por escrito no qual condena as ações daquele que anteriormente havia classificado como "boa pessoa".

Na publicação, o atleta norte-americano ainda aproveitou para se mostrar arrependido e pedir desculpa pelas suas falas ofensivas ao povo judeu. Vale lembrar que, ao defender as atitudes de Hitler, Mitchell adotou um discurso de ódio, com viés antissemita, que causou grande revolta nas redes sociais.

"Sinto muito se soei insensível. Eu definitivamente não estava tentando ofender ninguém, mas eu sei que ofendi. Sei que muitas pessoas morreram no Holocausto, e isso é um fato. Hitler fez muitas coisas más, eu acho que todos podemos concordar com isso. Eu definitivamente não sou um nazista, e definitivamente não compactuo com nenhuma das perversidades que Hitler cometeu", declarou Bryce.

Relembre o caso

Na última sexta-feira, um vídeo da participação de Bryce Mitchell no primeiro episódio do seu podcast 'ArkanSanity Podcast', viralizou na internet. No registro, o lutador do UFC - em um ataque de fúria - faz um discurso contendo falas antissemitas e de defesa a Adolf Hitler, líder do partido nazista alemão e principal responsável pelo Holocausto, onde mais de seis milhões de judeus foram assassinados a mando do ditador.

Imediatamente depois do vídeo viralizar, Dana White veio a público e condenou veementemente as declarações feitas pelo atleta de sua companhia. O presidente do UFC, entretanto, descartou a possibilidade de punir o lutador americano e ressaltou seu compromisso com a liberdade de expressão, por mais que ela seja usada para falar "idiotices", como o dirigente classificou o discurso de Mitchell.

