Luka Doncic por Anthony Davis: Mavericks e Lakers fazem troca histórica na NBA

Em um dos maiores movimentos já vistos na história da NBA, Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers surpreenderam o mundo do basquete na madrugada deste domingo. Considerado um talento geracional, Luka Doncic irá para a franquia de Los Angeles que, por sua vez, cedeu o excelente pivô Anthony Davis para Dallas.

Ainda na troca, Los Angeles irá ceder o armador Max Christie e uma escolha de primeira rodada do draft de 2029. Já Dallas, além de Doncic, irá mandar os alas Maxi Kleber e Markieff Morris. Por fim, o Utah Jazz também participará da movimentação, já que receberá o armador Jalen-Hood-Schifino, dos Lakers, mais as escolhas de segunda rodada dos Clippers e dos Mavs de 2025.

A informação sobre a troca envolvendo Luka Doncic e Anthony Davis foi divulgada pelo jornalista Shams Charania, da ESPN.

A troca feita por Mavs e Lakers surpreendeu o mundo da NBA. A notícia foi divulgada durante a madrugada deste domingo, implicando em questionamentos pelos fãs do basquete norte-americano.

De acordo com a mídia dos Estados Unidos, os Mavericks abriram mão de Doncic, um dos maiores atletas europeus da história da NBA, devido aos seguidos problemas físicos do esloveno de 25 anos, que atuou em apenas 22 jogos nesta edição da liga.

Segundo Nico Harrison, General Manager de Dallas, a franquia acredita que "ter um pivô do All-Defensive Team com uma mentalidade defensiva" dará melhores chances à equipe.

Por sua vez, os Lakers acreditam que Doncic possui um enorme potencial de ser o principal jogador da franquia nos próximos anos, principalmente após a aposentadoria de LeBron James.

Ainda segundo Charania, nenhum dos envolvidos da troca sabiam da negociação. O astro LeBron James foi pego de surpresa ao saber da saída de AD, seu principal companheiro nas últimas seis temporadas e meia. Luka Doncic e Davis também não sabiam que seriam trocados e teriam ficado extremamente chateados com seus respectivos times por não os consultar. Eles pararam de seguir as franquias no Instagram. O esloveno estaria 'completamente devastado e abalado' com a negociação.

Agora, Luka Doncic se junta ao Los Angeles Lakers do astro LeBron James, que segue em busca de seu quinto título no esporte. Por sua vez, Anthony Davis jogará com o armador Kyrie Irving em Dallas, contribuindo para um melhor desempenho defensivo do time.