Luka Doncic jogará com LeBron no Lakers após troca com Anthony Davis

Luka Doncic irá jogar ao lado de LeBron James no Los Angeles Lakers, enquanto Anthony Davis está de partida para o Dallas Mavericks. A troca envolvendo as equipes da Conferência Oeste sacudiu a NBA durante a madrugada deste domingo (2).

O que aconteceu

De acordo com Shams Charania, da ESPN americana, a bombástica troca na NBA envolve três times: Lakers, Mavericks e Utah Jazz. Os Lakers recebem Luka Doncic, Maxi Kleber e Markieff Morris, os três vindos de Dallas.

Os Mavs recebem Anthony Davis, Max Christie, ambos do Lakers, além da escolha de primeira rodada do time angelino no draft de 2029. Por fim, o Utah Jazz recebe Jalen Hood-Schifino e as escolhas de segunda rodada dos Mavs no draft de 2025.

O esloveno Doncic, de 25 anos, é considerado um dos melhores jogadores europeus de toda a história do basquete. A diretoria do Lakers acredita que ele tem capacidade de ser o principal jogador da franquia pelos próximos anos.

Nos Mavericks, o esloveno tem tido problemas com a forma física. Nesta temporada, Doncic atuou por apenas 22 jogos, e vem enfrentando lesões diversas. Em 2024, Doncic ajudou os Mavericks a chegarem à final da NBA, quando foram derrotados pelo Boston Celtics em 5 jogos.

Anthony Davis, pivô de 31 anos, começou a carreira na NBA no New Orleans Pelicans. Em 2019, Davis chegou ao Lakers para jogar ao lado de LeBron. A dupla foi campeã da temporada 2020, disputada no complexo da Disney e sem público, em função da pandemia de covid-19. Por essas razões, o título daquele ano ficou conhecido como o da "Bolha de Orlando".