Líder, Sporting confirma favoritismo e ganha do Farense pelo Português

Após conseguir a classificação para os playoffs da Champions League, o Sporting confirmou seu favoritismo na rodada do Campeonato Português. Neste domingo, jogando no Estádio José Alvalade, a equipe do técnico Rui Borges venceu o frágil Farense por 3 a 1.

?? Os Leões vencem o SC Farense e os 3? pontos ficam em casa ? ?? Fresneda, Diomande e Harder.

? 3-1 ?? // #SCPSCF pic.twitter.com/SWyZmGVFGx ? Sporting CP (@SportingCP) February 2, 2025

Com o resultado, o Sporting contabiliza 50 pontos e figura na liderança do Português. Já o Farense aparece na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, somando apenas 15 pontos.

O Sporting retorna aos gramados nesta sexta-feira, às 17h15 (de Brasília), para visitar o Porto, pela 21ª rodada do torneio nacional. Pela mesma competição, o Farense volta a jogar no próximo domingo, recebendo o Nacional, às 12h30.

O jogo

Com vantagem confortável na liderança do Português, o Sporting pressionou o Farense no campo de defesa e, logo aos 11 minutos, abriu o placar com Fresneda, que marcou pela primeira vez no clube.

Aos 26 minutos do primeiro tempo, após uma cobrança de escanteio, o zagueiro Diomande ampliou o resultado parcial. Nos acréscimos da primeira etapa, o Farense conseguiu diminuir o placar com o brasileiro Lucas Áfrico.

Na volta do segundo tempo, o Sporting seguiu dominando a partida, mas sem a mesma criatividade. Já os visitantes arriscaram ainda menos, não conseguindo aproveitar alguns contra-ataques. Então, aos 42 minutos, Conrad Harder fez o terceiro para os donos da casa.