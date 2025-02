Leverkusen supera Hoffenheim e continua firme na vice-liderança do Campeonato Alemão

O Bayer Leverkusen manteve sua boa fase no Campeonato Alemão ao vencer o Hoffenheim por 3 a 1, neste domingo, na Leverkusen Arena, pela 20ª rodada. Mesmo atuando boa parte do segundo tempo com um jogador a menos, a equipe do técnico Xabi Alonso soube administrar a vantagem e garantiu a vitória.

O resultado manteve o Leverkusen na segunda colocação, com 45 pontos, a seis do líder Bayern de Munique, que segue embalado por uma sequência de seis vitórias consecutivas. Já o Hoffenheim continua ameaçado pela zona de rebaixamento, com apenas 18 pontos.

O Leverkusen dominou o primeiro tempo com 60% de posse de bola e abriu o placar logo aos 15 minutos. Victor Boniface recebeu um ótimo passe de Grimaldo e finalizou com categoria dentro da área. Na sequência, o Hoffenheim reclamou de um possível pênalti, mas o árbitro mandou seguir.

A equipe anfitriã aproveitou os espaços deixados pelo adversário e chegou ao segundo gol em uma bela jogada de Alex Garcia, que cruzou para Frimpong acertar um chute preciso no canto esquerdo do goleiro Luca Philipp. Pouco antes do intervalo, um pênalti inicialmente marcado a favor do Leverkusen foi anulado após revisão do VAR.

No segundo tempo, o domínio do Leverkusen continuou. Aos seis, Buendía finalizou, o goleiro espalmou e Patrik Schick aproveitou o rebote para fazer 3 a 0. Com o jogo praticamente resolvido, a equipe se acomodou e acabou perdendo Grimaldo, expulso após entrada dura.

Com um a mais, o Hoffenheim encontrou brechas e descontou aos 17. Orban aproveitou um bate-rebate na área para marcar o gol de honra. Apesar da pressão nos minutos finais, a equipe visitante não conseguiu superar o goleiro Hradecky, que fez defesas cruciais para confirmar a vitória do Leverkusen.

Ainda neste domingo, Frankfurt e Wolfsburg empataram por 1 a 1 no Deutsche Bank Park, diante de 56 mil torcedores. Tuta marcou contra para o Wolfsburg, mas Uzun garantiu o empate. Com o resultado, o Eintracht Frankfurt segue na terceira posição, com 38 pontos, enquanto o Wolfsburg ocupa o décimo lugar, com 29.