Leonardo Gonçalves perde na final e é vice-campeão do Grand Slam de judô de Paris

Neste domingo, o judoca brasileiro Leonardo Gonçalves (100 kg) ficou com o vice-campeonato do Grand Slam de Paris. O atleta perdeu na final da categoria meio-pesado para Dzhafar Kostoev, dos Emirados Árabes Unidos.

Medalhista olímpico por equipes nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, Gonçalves faturou a primeira medalha do Brasil no ano. O judoca falou sobre o alto nível da competição.

"É um Grand Slam fortíssimo, muito tradicional do circuito. Foi minha primeira final em Grand Slam, e já sendo aqui em Paris. Para mim, é muito gratificante para o começo do trabalho do ciclo. Eu sei que ele é muito longo, mas começar com o pé direito é muito importante para mim. Muito obrigado pela torcida de todo mundo. Vamos em busca de mais", disse.

PRATA PARA O BRASIL! ?? Leonardo Gonçalves é superado por Dzhafar Kostoev, dos Emirados Árabes Unidos, na decisão da categoria até 100kg no Grand Slam de Judô de Paris. Valeu demais, Leo! ?#TimeBrasil pic.twitter.com/4zG9xH2P1x ? Time Brasil (@timebrasil) February 2, 2025

Antes de chegar ao final, Leonardo venceu três lutas. Nas oitavas de final, o brasileiro eliminou o japonês Koki Kumasaka, com direito à chave-de-braço. Em seguida, passou pelo ucraniano Anton Savytskiy e, na semifinal, levou a melhor sobre o bicampeão mundial Jorge Fonseca, de Portugal.

Além de Gonçalves, os brasileiros Gabriel Falcão, Luan Almeida e Rafael Macedo também participaram do Grand Slam. O primeiro caiu na estreia para o francês Alpha Oumar Djalo, no meio-médio, mesma categoria do segundo, que foi eliminado nas oitavas de final para Lova Mahaisoa Randrianasolo, de Madagascar. Já o último perder na primeira luta para o sul-coreano Jonghoon Kim.

O Brasil não conquista o título do Grand Slam de Paris desde 2016, quando Mayra Aguiar foi campeã no feminino. A ex-atleta também levantou o troféu em 2012. Além dela, Leandro Guilheiro (2010), João Derly (2006) e Edinanci Silva (2000) foram os outros brasileiros que conquistaram o torneio.