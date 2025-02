Juventus goleia o Empoli em casa e entra no G-4 do Campeonato Italiano

A Juventus venceu o Empoli por 4 a 1 na manhã deste domingo, no Allianz Stadium, pela 23ª rodada do Campeonato Italiano. O lateral Mattia De Scliglio abriu o placar para os visitantes, mas Kolo Muani (duas vezes), Vlahovic e Francisco Conceição viraram o marcador a favor da Juve.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juventus (@juventus)

Com a vitória, a Juventus alcançou os 40 pontos em 23 jogos, entrando provisoriamente no G-4 da Serie A. O Empoli é o 16º colocado, com 21 pontos em 23 partidas.

O próximo jogo da Juve na competição é na sexta-feira (07), quando visitará o Como, às 16h45 (de Brasília). Por sua vez, o Empoli receberá o Milan um dia depois, às 14h, também pelo Campeonato Italiano.

Os gols do jogo

O Empoli abriu o placar aos quatro minutos de jogo. O lateral Mattia De Scliglio cabeceou sozinho após cobrança de escanteio e marcou para os visitantes.

Aos 15 minutos do segundo tempo, a Juventus empatou o duelo. Kolo Muani deixou o marcador do Empoli no chão e finalizou na saída do goleiro.

Apenas dois minutos depois, a Juve virou o duelo. Weah finalizou e Kolo Muani desviou para o fundo das redes.

Por fim, aos 45 da etapa final, o sérvio Dusan Vlahovic acertou belo chute de fora da área. Aos 47, Francisco Conceição fez o quarto e deu números finais do jogo.