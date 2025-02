Joia do Barcelona sofre traumatismo craniano após choque de cabeça; veja

Gavi, joia do Barcelona, sofreu um traumatismo craniano sem perda de consciência durante a vitória do Barcelona sobre o Alavés neste domingo (2).

O que aconteceu

O Barcelona confirmou o traumatismo em nota oficial após o confronto. Os exames apresentaram resultados normais e ele recebeu alta para se recuperar em casa.

Gavi teve um choque de cabeça com Tomas Conechny, do Alavés, logo no começo do jogo. Ele tentou voltar para o campo, mas foi impedido. Um vídeo mostra até mesmo o brasileiro Raphinha convencendo a joia espanhola a não voltar (veja abaixo).

O Gavi: "mona tô intacta, foi uma leve batida, parem de drama"

O jogo ficou paralisado por cerca de cinco minutos e Gavi foi, então, substituído aos 14 minutos por Fermín López — o jogador do Alavés também deixou o campo. O Barcelona venceu por 1 a 0 e encostou no arquirrival Real Madrid na liderança da La Liga.

O meia Gavi sofreu um traumatismo craniano sem perda de consciência, durante a partida desta tarde contra o Alavés, Os exames apresentaram resultados normais e ele recebeu alta para se recuperar em casa.

Recentemente, outra joia do Barça, o zagueiro Pau Cubarsí, se deu mal e precisou levar dez pontos após levar um chute no rosto na goleada sobre o Estrela Vermelha, em novembro do ano passado, pela quarta rodada da Champions League.

Gavi está de contrato renovado. Na sexta-feira (31), o Barcelona anunciou a renovação do vínculo com o meio-campista de 20 anos até 2030.