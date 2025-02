Inter de Milão arranca empate com Milan e pode ver Napoli abrir distância no Italiano

Milan e Inter de Milão empatara em 1 a 1 neste domingo, no San Siro, pela 23ª rodada do Campeonato Italiano. O gol do time rossonero foi marcado pelo holandês Reijnders. De Vrij empatou para os nerazzurri nos acréscimos do segundo tempo.

Com o resultado, o Milan brecou a Inter de Milão na briga pelo título italiano. Os nerazzurri vinham empatados em número de pontos com o líder Napoli e precisava vencer o Derby della Madonnina para continuar colado na tabela, o que não aconteceu.

O Milan, por sua vez, aparece em sétimo lugar e sonha com uma vaga em uma competição continental. Para isso, a equipe precisará terminar entre os seis primeiros do Campeonato Italiano.

O jogo

O Milan abriu o placar no final do primeiro tempo. Aos 45 minutos, Rafael Leão chegou na linha de fundo e cruzou rasteiro para o meio da área. O goleiro Sommer fez boa leitura e interceptou o passe, porém, no rebote, Reijnders apareceu para bater firme e estufar as redes para o time rossonero.

No segundo tempo, a Inter de Milão foi com tudo para o ataque e até conseguiu balançar as redes aos 19 minutos com Lautaro Martínez, entretanto, a arbitragem marcou falta de Dumfries em Theo Hernandez na disputa de bola antes do cruzamento para o argentino marcar o gol.

Conforme o tempo foi passando, a presença da Inter de Milão ficou cada vez maior, enquanto o Milan apostava nos contragolpes. Na reta final da partida, Thuram teve grande chance para empatar a partida para os nerazzurri, mas carimbou a trave.

Só que de tanto insistir, a Inter de Milão acabou sendo recompensada nos acréscimos. Aos 48 minutos do segundo tempo, Zalewski recebeu cruzamento no segundo pau e ajeito com o peito para De Vrij completar de primeira, dentro da área, para arrancar o empate na raça e garantir ao menos um ponto para o time nerazzurri.