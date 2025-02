Estêvão desencanta e dá show em goleada do Palmeiras sobre o Guarani

O Palmeiras não tomou conhecimento do Guarani e venceu por 4 a 1 neste domingo (2), no Estádio Brinco de Ouro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

Richard Ríos e Maurício marcaram antes do intervalo, enquanto Estêvão marcou dois no segundo tempo. Deni Júnior saiu do banco para diminuir o placar para o Bugre.

A joia palmeirense ainda não havia marcado gols nesta temporada, mas desencantou na partida com direito a um golaço de fora da área.

O Palmeiras vai a 11 pontos com a vitória, na 2ª posição do Grupo D. O Guarani também é vice-líder, mas no Grupo B, com 7 pontos.

O Alviverde volta a campo para o Dérbi na quinta-feira (6), no Allianz Parque, às 20h (de Brasília). O Guarani vai correr atrás do prejuízo no mesmo dia, às 19h30, em confronto contra o Água Santa em casa.

Como foi o jogo

O Palmeiras abafou totalmente o Guarani desde os primeiros movimentos na partida. Com muita categoria, o equipe comandada por Abel Ferreira dominou o adversário, teve controle do meio de campo e aproveitou duas bobeiras da defesa bugrina para abrir e ampliar o placar antes dos 15 minutos de bola rolando. O Guarani esboçou alguma reação, conseguiu equilibrar as ações no ataque, mas faltou objetividade para a equipe casa assustar o goleiro Weverton.

A equipe palestrina diminuiu o volume de jogo na segunda etapa, mas Estêvão apareceu duas vezes para decretar a goleada. O Bugre teve um momento de pressão, diminuiu com Deni Júnior, porém não conseguiu acertar o último passe para reverter o resultado.

Lances importantes e gols

Lei do ex no 1x0! Raphael Veiga cobrou escanteio fechado pela esquerda, na medida. Richard Ríos subiu bem mais do que a marcação, na primeira trave, e testou firme para o fundo das redes, sem chance de defesa para Gabriel Mesquita. Ríos não comemorou o gol em respeito ao Guarani, clube que o lançou no cenário brasileiro.

Que batida para ampliar! Maurício participou de toda a jogada do segundo gol. O meia desarmou Nathan, que tinha dificuldades para sair de perto da área do Guarani, tocou para Raphael Veiga e apareceu para receber de volta. Na sequência, dominou e bateu com muita categoria, à meia distância, e a bola entrou no canto direito.

Lesão no primeiro tempo. Geovane vinha apresentando dores na partida e, após um pique, ficou caído no gramado. O técnico Maurício Souza foi obrigado a gastar sua primeira substituição antes dos 40 minutos de partida, colocando Vinicius Kauê na vaga do volante.

VAR anulou. Murilo cruzou rasteiro para o meio da área, Nathan se antecipou, mas a bola sobrou para Raphael Veiga, que corria em direção à bola junto com Estêvão. O camisa 23 mandou um foguete no canto direito. No entanto, na revisão do VAR, o arbitragem anulou o gol porque considerou que o atacante de 17 anos estava em condição irregular e participou do lance, confundindo a marcação.

3x0 com categoria de craque! Estêvão fez boa jogada perto da meia-lua do Bugre, deixou dois marcadores na saudade ao infiltrar meio meio e soltou uma pancada no cantinho direito. Gabriel Mesquita ainda se esticou todo para tocar na bola, mas não chegou a tempo.

Bugre diminui em falha do Verdão! Em erro na saída, Marcos Rocha entregou a bola no peito de Emerson, que chutou rasteiro para a área. Gustavo Gómez apareceu para cortar o lance, mas deixou a bola nos pés de Deni Júnior, que finalizou com segurança no canto esquerdo de Weverton.

Nada de pênalti. Emerson subiu pela ponta esquerda e cruzou rasteiro para Vinicius Kauê, que foi desequilibrado por Piquerez e finalizou em cima de Weverton. No rebote, Rafael Bilu chutou para fora. Após a conclusão do lance, o Guarani reclamou de pênalti no primeiro lance, mas o VAR mandou seguir.

Mais um da joia da base! Murilo conduziu no campo de ataque e encontrou Facundo Torres entre as linhas de marcação. O atacante abriu para a ponta esquerda, e Estêvão subiu mais que Emerson, testou no cantinho direito e decretou a goleada.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras 4 x 1 Guarani

Data e horário: 2 de fevereiro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

Competição: 6ª rodada do Campeonato Paulista

Local: Brinco de Ouro da Princesa, Campinas (SP)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho e Fabrini Bevilaqua Costa

VAR: Ilbert Estevam da Silva

Cartões amarelos: Emerson Barbosa, Mateus Sarará (GUA); Aníbal Moreno, Vanderlan (PAL)

Gols: Richard Ríos (6'/1ºT); Mauricio (12'/1ºT); Estêvão (12'/2ºT e 40'/2ºT), Deni Júnior (20'/2ºT)

Guarani: Gabriel Mesquita; Lucas Justen, Raphael, Tití (Márcio Silva) e Emerson; Nathan, Mateus Sarará (Léo Porfírio) e Geovane (Vinícius Kauê); Luiz Miguel (Deni Jr), João Victor (Rafael Bilu) e João Marcelo.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gomez, Murilo e Vanderlan (Piquerez); Aníbal (Fabinho), Richard Rios e Veiga (Naves); Mauricio (Thalys), Facundo e Estêvão.