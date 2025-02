Giro: Ceará goleia o Barbalha e avança à semifinal do Cearense

O Ceará garantiu a classificação antecipada à semifinal do Campeonato Cearense. Neste domingo, o Vozão goleou o Barbalha por 5 a 0, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela quarta rodada. Pedro Henrique, ex-Corinthians, Aylon (2x), Guilherme e Matheus Araújo marcaram os gols do jogo.

Com a vitória, a equipe da capital chegou a doze pontos em quatro jogos e não pode mais ser alcançada pelos demais adversários. O time lidera o Grupo A, com sete pontos a mais que o segundo colocado. O Barbalha ocupa a quarta posição do Grupo B, com quatro pontos.

Agora o Ceará vira a chave e passa a focar na Copa do Nordeste. Nesta quarta-feira, o Vozão recebe o CSA pela segunda rodada do torneio. Depois, no próximo sábado, o time encerra a primeira fase do Cearense com o clássico contra o Fortaleza. Nesta mesma data, o Barbalha encara o Maracanã também pelo Estadual.

?? FIIIIIIIMMMM DE JOGO! VITÓRIA E CLASSIFICAÇÃO GARANTIDAS! ?? Nossos gols foram marcados por Pedro Henrique, Aylon (2x), Guilherme e Matheus Araújo. VALEEEEEEEEU, VOZÃO! ? Stephan Eilert / Ceará SC#CSCxBFC - 5×0#CampeonatoCearense2025#EsportesdaSorte pic.twitter.com/QHKoZ06oMe ? Ceará Sporting Club (@CearaSC) February 2, 2025

O Ceará abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo. Lucas Mugni recebeu no meio de campo e passou de primeira para Pedro Henrique, cara a cara com o goleiro, bater no canto e marcar o primeiro gol do Vozão.

O time mandante chegou ao segundo gol na etapa final. Aos oito minutos, Lucas Mugni chegou na linha de funda e rolou para trás para Aylon. O atacante finalizou no alto e ampliou o marcador para o Ceará.

Aos 45, o Vozão chegou ao terceiro gol. Guilherme tabelou com Matheus Araújo, invadiu a área e bateu cruzado no cantinho. Logo depois, aos 47, Aylon anotou mais um. Marlon chegou na linha de fundo e bateu para o meio da área. O atacante, de peito, mandou a bola para o fundo das redes. E ainda deu tempo de sair mais um. Lourenço cobrou falta, o goleiro defendeu e a bola tocou no travessão. Matheus Araújo, ligado no lance, aproveitou o rebote e deu números finais ao jogo.

Náutico perde para o Retrô pelo Pernambucano

O Náutico perdeu a chance de encostar na liderança do Campeonato Pernambucano. Também neste sábado, a equipe perdeu de 1 a 0 para o Retrô fora de casa, na Arena de Pernambucano, pela sexta rodada. O Timbu ocupa a terceira posição, com dez pontos, três a menos que o líder Santa Cruz. O time mandante é o quinto colocado, com oito.

Fim de jogo na Arena de Pernambuco. Náutico perde para o Retrô. ? Gabriel França / CNC pic.twitter.com/4pdrA9AC6m ? Náutico (@nauticope) February 2, 2025

Figueirense marca no fim e empata com o Santa Catarina pelo Catarinense

O Figueirense marcou no final e empatou com o Santa Catarina por 2 a 2, neste sábado, no estádio Municipal Alfredo João Krieck, em Canoas (SC), pela sexta rodada do Campeonato Catarinense. A equipe alvingera ocupa o terceiro lugar, com nove pontos, dois a menos que os mandantes, que aparecem na vice-liderança.