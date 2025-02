Gerson tomou injeção para jogar Supercopa e levantar taça pelo Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

No aquecimento, um passe que parecia trivial deu um certo susto.

A mesma espetada de dor que tinha incomodado na véspera — durante o bobinho — reapareceu no gramado do Mangueirão.

Gerson fez careta. Bateu com punho fechado na parte lateral das duas pernas. Mas a que perturbava era a direita.

Capitão do Flamengo, ele é peça crucial na engrenagem montada por Filipe Luís. Mas mesmo com a dor, conseguiu ser titular e, depois da vitória sobre o Botafogo, levantar a taça de campeão.

Alonga dali, alonga de lá. O caminho para o vestiário antes do apito inicial gerou interrogações.

Havia pouco tempo para ajustar o uniforme, colocar a braçadeira e perfilar com a flâmula na mão, puxando a fila dos jogadores do Flamengo.

O departamento médico do Flamengo já estava ciente do desconforto. Precisava de algo que fizesse Gerson esquecer um pouco. O jeito foi aplicar uma injeção.

"Falei que eu ia no meu limite. Graças a Deus consegui ir até o final", disse o jogador ao Sportv.

O gramado ficou pesado pelo temporal que caiu quando os jogadores se preparavam para entrar em campo. Mas Gerson aguentou até o fim. Ficou os 90 minutos em campo e, embora tenha brilhado menos na comparação com Bruno Henrique, autor de dois gols, e Luiz Araújo, que fez o terceiro, não pode ser minimizado nesse time.

O momento físico de Gerson, apesar do susto, faz parte de um contexto no qual o Flamengo tem se dado bem. Os jogadores e a comissão técnica estão satisfeitos com a pré-temporada. O jogo contra o Botafogo era o principal alvo a curto prazo e o time foi muito bem.

"A pré-temporada foi toda planejada para dar ritmo e forma física aos jogadores e se viu condicionada pela final. Tivemos três semanas para preparar, foi suficiente para que eles pudessem chegar em plena forma física. Todos os jogadores estão disponíveis para jogar 90 minutos com risco menor de lesão. E aí é onde eu digo que entrou muito bem o planejamento do preparador físico. Os jogadores estão na forma física ótima. A gente viu eles correndo até o último minuto do jogo e praticamente não cansaram. E isso aí nos dá uma tranquilidade também", disse o técnico Filipe Luís.

Para Gerson, é importante também porque Dorival Júnior, técnico da seleção, estava observando tudo. O meia terminou o ano passado em alta e tem dado mais motivos para continuar nos planos.