Fluminense marca no fim, busca empate com o Boavista e chega ao terceiro jogo sem vitória no Carioca

O Fluminense lutou até o fim e empatou com o Boavista por 1 a 1, neste domingo, no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. O Flu precisou insistir até acertar a pontaria para impedir a derrota. Entretanto, segue amargando uma série de três jogos sem vencer. Parte da torcida vaiou o time após a partida.

Após sofrer com a "lei do ex" e sair atrás do placar, o Fluminense contou com o talento de Riquelme, que entrou no intervalo, para chegar ao empate. Ele deu um bolão para Gabriel Fuentes, outra alteração de Mano Menezes, que apenas serviu Samuel Xavier, que deixou tudo igual.

O Fluminense agora soma três rodadas sem vencer - vinha de derrota para o Botafogo e de empate com o Madureira. Com sete pontos, o Flu está na nona colocação, a quatro pontos do Maricá, quarto colocado e que ainda joga na rodada - visita o Madureira, nesta segunda-feira. O Boavista, por sua vez, tem oito pontos e está na oitava colocação.

Fim de jogo. Fluminense 1×1 Boavista. Voltamos a campo na quarta-feira, às 21h30, contra o Vasco, no estádio Mané Garrincha. pic.twitter.com/luDsqpqISX ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 3, 2025

O duelo entre Fluminense e Boavista

O Flu chegou logo aos dois minutos. Pela direita, Arias finalizou, a bola desviou na zaga e saiu. Quatro minutos depois, Vitor Ricardo cruzou da direita e Fábio espalmou. Arias novamente deu trabalho pela direita. Ele chutou, aos 23 minutos, e Diego Loureiro espalmou. Na cobrança do escanteio, Keno ganhou pelo alto, mas errou o alvo, com perigo.

O Fluminense teve tudo para abrir o placar aos 32 minutos. Arias fez boa jogada pela direita, cruzou e encontrou Keno livre, na pequena área. Ele, contudo, não completou como gostaria e perdeu chance incrível. O primeiro tempo, assim, terminou sem gols. Parte da torcida vaiou o Flu.

Mano Menezes fez uma mudança no Fluminense e colocou Riquelme no lugar de Isaque. O Boavista assustou nos primeiros segundos. Após levantamento para a área, Caetano não completou como gostaria e perdeu boa chance. Na sequência, no primeiro minuto, Riquelme finalizou e Diego Loureiro desviou para escanteio.

Aos cinco minutos, Keno fez grande jogada pela esquerda e cruzou para Arias, mas a zaga do Boavista cortou e salvou na hora H. O Flu voltou a criar aos 11 minutos. Após rebote de escanteio e novo levantamento para a área, Ignácio ficou com a bola pela direita, tocou para Arias e recebeu na área. O zagueiro chutou no canto, mas Diego Loureiro fez grande defesa.

O Boavista deu uma resposta fatal. Aos 12 minutos, após descida pela direita, Vitor Ricardo achou Marcos Paulo na área. Ele finalizou de primeira e fez 1 a 0. A "lei do ex" apareceu no Maracanã. Marcos Paulo é revelado pelo Fluminense.

Aos 20 minutos, Mano colocou Canobbio e Lelê. Saíram Keno e Bernal. Cinco minutos depois, ele colocou Serna e Gabriel Fuentes. Cano e Renê deixaram o gramado. Canobbio, aos 32, recebeu na área, mas a zaga do Boavista bloqueou.

O Fluminense chegou ao empate aos 38 minutos. Riquelme deu um bolão para Fuentes, na área. Ele dominou e tocou para Samuel Xavier completar: 1 a 1. O Boavista ainda deu um susto no fim e depois obrigou Fábio a fazer grande defesa. Gabriel Conceição, que entrou no lugar de Zé Vitor, ficou cara a cara com o goleiro do Flu, que fez grande defesa. O 1 a 1 foi o placar final no Maracanã.

Outros jogos da rodada

O Sampaio Corrêa venceu o Bangu por 3 a 0, no Lourivaldão. Rafael Pernão abriu o placar para os donos da casa no primeiro tempo. Na etapa final, Elias e Max ampliaram. O Sampaio Corrêa chegou a nove pontos e está na sétima colocação, enquanto o Bangu, com dois pontos, segura a lanterna.

Também neste domingo, o Nova Iguaçu venceu a Portuguesa por 1 a 0, no Estádio Luso-Brasileiro. Lucas Cruz fez o gol da vitória. O time da Baixada Laranja, com 12 pontos, está na terceira colocação do Carioca, enquanto a Lusa, com seis pontos, está na décima colocação.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE 1X1 BOAVISTA

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)



Data: 02 de fevereiro de 2025, domingo



Horário: 21h (de Brasília)



Público: 8.602 presentes



Árbitro: Alex Gomes Stefano



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Ana Vitória Trindade Ferreira



VAR: Grazianni Maciel Rocha



Cartões amarelos: Samuel Xavier (Fluminense) e Marthã, Vitor Ricardo, Zé Mateus e Alyson (Boavista)



Cartão vermelho: nenhum



Gols: Samuel Xavier, aos 38? do 2ºT (Fluminense); Marcos Paulo, aos 12? do 2ºT (Boavista)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê (Gabriel Fuentes); Bernal (Lelê), Hércules e Isaque (Riquelme); Arias, Keno (Canobbio) e Cano (Serna).



Técnico: Mano Menezes.

BOAVISTA: Diego Loureiro; Vitor Ricardo, Gabriel Caran, Anderson Conceição e Mascarenhas (Sheldon); Marthã (Leandrinho), Caetano (Alyson), Zé Mateus e Raí; Marcos Paulo (Matheus Alessandro) e Zé Vitor (Gabriel Conceição).



Técnico: Rodney Gonçalves.