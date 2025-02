Fluminense empata no final com Boavista, mas não engrena no Carioca

Fluminense e Boavista empataram por 1 a 1 neste domingo (02), em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Carioca. O Flu segue com apenas uma vitória no torneio.

O gol da partida foi marcado por Marcos Paulo, pelo Boavista, e Samuel Xavier, pelo Fluminense. Com o resultado, o Tricolor chegou a sete pontos no Carioca e se manteve na 9ª posição na tabela. Já o Boavista aparece em oitavo, com oito conquistados.

Mano Menezes foi vaiado pela torcida do Fluminense, por mal desempenho no final do ano passado e início de 2025. O técnico da equipe tem recebido negativas por parte dos torcedores do Tricolor, e no confronto contra o Boavista a situação não foi diferente.

Os próximos jogos das equipes serão na quarta-feira (05): o Boavista enfrenta o Bangu, lanterna do torneio, às 18h, enquanto o Fluminense vai ao São Januário contra o Vasco, às 21h30 (horários de Brasília).

Como foi o jogo

Primeiro tempo teve pouca emoção e uma chance perdida por Keno. Apesar do Fluminense ter sido melhor, fazendo pressão alta sobre o Boavista, o Tricolor pouco finalizou para levar perigo ao goleiro Diego. O camisa 11 dos donos da casa acabou desperdiçando uma oportunidade embaixo do gol e não abriu o placar.

Na segunda etapa, o Boavista abriu o placar, mas o Flu conquistou o empate no final. Apesar das inúmeras substituições de Mano na área ofensiva, foi Samuel Xavier quem empatou o duelo já nos momentos finais. O Fluminense martelou durante todo o embate, mas só conseguiu o gol no finalzinho, sob vaias ao técnico da equipe por parte da torcida.

Gols e destaques

Keno perdeu gol incrível. Arias cruzou na medida para o ponta do Fluminense, que estava dentro da pequena área, mas não conseguiu o domínio. A bola acabou batendo no atleta e saiu pela linha de fundo.

Diego salvou o Boavista. O zagueiro Ignácio surgiu na grande área e abriu espaço para finalização venenosa. O goleiro da equipe visitante caiu e fez ótima defesa.

Marcos Paulo abriu o placar para o Boavista! Vitor Ricardo recebeu bola sozinho pela ponta-direita e cruzou rasteiro para trás, para o atacante, cria de Xerém, chegar sozinho, acionar a "lei do ex" e finalizar forte ao gol de Fábio, aos 13 minutos da segunda etapa.

Samuel Xavier empatou o duelo! A jogada começou com bela jogada de Riquelme, que encontrou Fuentes sozinho dentro da área. O lateral tocou para o outro ala que, sozinho e sem goleiro, finalizou e deixou tudo igual, aos 38 minutos.

Fábio salvou o Flu no final. Gabriel Conceição saiu sozinho em contra-ataque e, dentro da grande área, chutou para bela defesa do paredão veterano.

Ficha técnica

Fluminense 1 x 1 Boavista

Competição: 7ª rodada do Campeonato Carioca

Local: Maracanã - Rio de Janeiro

Data e hora: 02 de fevereiro de 2025, às 21h (de Brasília)

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Corrêa e Ana Vitória Trindade

VAR: Grazianni Maciel Rocha

Gols: Marcos Paulo, aos 13'/2ºT, Samuel Xavier, aos 39'/2ºT

Amarelos: Samuel Xavier, Marthã, Vitor Ricardo, Zé Mateus, Alyson

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê (Fuentes); Bernal (Lele), Hércules e Isaque (Riquelme); Keno (Canobbio), Cano (Serna) e Arias. Técnico: Mano Menezes

Boavista: Diego Loureiro. Ricardo, Gabriel Caran, Conceição e Mascarenhas; Marthã (Leandrinho), Caetano, Zé Mateus e Raí; Marcos Paulo (Matheus Alessandro) e Zé Vitor (Gabriel Conceição). Técnico: Rodney Gonçalves