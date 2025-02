Flamengo x Botafogo da Supercopa é paralisado após temporal em Belém

Do UOL, no Rio de Janeiro

A Supercopa do Brasil, entre Flamengo e Botafogo, foi paralisada por causa do temporal que cai em Belém, no Pará, cidade que recebe a decisão deste ano. O jogo deste domingo começou às 16h, mas ficou interrompido por mais de 1h.

O que aconteceu

A interrupção aconteceu aos 15 minutos do primeiro tempo, pouco depois de o Flamengo abrir o placar, com Bruno Henrique.

A chuva no Mangueirão apareceu instantes antes de os times entrarem em campo.

O show de Joelma, que aconteceu 45 minutos antes do apito inicial, escapou do temporal.

A paralisação definida pela arbitragem, com concordância dos dois times, foi inicialmente de 30 minutos, mas se estendeu.

Segundo o regulamento, os árbitros podem decidir esticar a pausa por mais 30 minutos antes de tomar outra definição, que seria o adiamento da partida para o dia seguinte.

Por volta das 16h35, os árbitros já fizeram a primeira inspeção no gramado. A chuva continuou e o estado continuou ruim para a disputa da partida.

Mas na análise do árbitro feita às 17h14, ficou constatado que o gramado já estava em melhores condições. A turma do rodo entrou em ação só para tirar uma concentração de água na linha do gol defendido pelo Botafogo no primeiro tempo.

A arbitragem e a diretoria de competições da CBF marcaram para 17h29 o reinício do jogo.

O que diz o regulamento da CBF sobre remarcação de jogos

"Art. 22 - As partidas adiadas serão disputadas, ou as partidas suspensas serão complementadas, no dia seguinte, às 15h, no mesmo local, salvo determinação diversa da Diretoria de Competições, caso cessados os motivos impeditivos."