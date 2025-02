Flamengo tem o melhor meio-campo da América Latina, dispara RMP

Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz formam no Flamengo o melhor meio-campo da América Latina, opinou Renato Maurício Prado, no Fim de Papo, neste domingo (2).

O colunista apontou que o setor pode ficar ainda mais forte com a possível chegada de Jorginho ao time rubro-negro.

O que está me impressionando no Filipe Luís é que ele não deixa os adversários jogarem. Ele faz um cinturão na intermediária que recupera toda bola perdida no ataque. [...] Um meio-campo com Pulgar, Arrascaeta, De La Cruz e Gerson, quem é o outro time na América Latina com tanto talento nesse setor? Imagina se vier o Jorginho. O elenco do Flamengo pode ficar realmente impressionante.

RMP

