Flamengo se aproxima do Palmeiras em ranking de campeões nacionais; confira

O Flamengo conquistou neste domingo (2) a Supercopa Rei ao vencer o Botafogo, por 3 a 1, no Mangueirão. Com mais esse título, o Rubro-Negro encurtou a distância para o Palmeiras, que lidera a lista de maiores campeões nacionais, com 20 taças. A equipe carioca agora tem 17 títulos nacionais.

Agora, a equipe alviverde tem três taças a mais que o vice-líder da lista, o Flamengo. A última vez que os times estiveram frente a frente definindo algum título, o Palmeiras levou a melhor e foi justamente na Supercopa de 2023. Na ocasião, a equipe paulista venceu por 4 a 3, no Mané Garrincha.

O título deste domingo recolocou o Flamengo como líder entre os times brasileiros que mais levantaram taças nacionais no século XXI. Neste período, o Rubro-Negro faturou dez taças desse nível, enquanto o Verdão tem nove no mesmo recorte.

De títulos nacionais o Palmeiras tem: 12 Campeonatos Brasileiros (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e 2023), duas Série B (2003 e 2013), quatro Copas do Brasil (1998, 2012, 2015 e 2020), uma Copa dos Campeões (2000) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Já o Flamengo soma oito taças do Campeonato Brasileiro (1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 e 2020), quatro da Copa do Brasil (1990, 2006, 2013, 2022 e 2024), três da Supercopa do Brasil (2021, 2022 e 2025) e uma da Copa dos Campeões (2001).

Fecham o top 10 dos maiores campeões nacionais Corinthians (12), Cruzeiro (11), Santos e Grêmio (9), São Paulo (8), Atlético-MG (7) e Fluminense e Vasco (6).