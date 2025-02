Filipe Luís reforça ligação com Flamengo após título da Supercopa e crava: 'Queremos mais'

Após vencer o Botafogo por 3 a 1 na Supercopa do Rei, o técnico Filipe Luís conquistou mais um título no Flamengo. Desta vez, teve uma curiosidade inédita: é o primeiro profissional a conquistar o campeonato como jogador e treinador. Na entrevista coletiva, ele elogiou a preparação física do elenco e revelou que toda a pré-temporada foi pensando nesta decisão.

"Toda a pré-temporada foi condicionada para essa final e planejada para dar ritmo aos jogadores. A forma física dos jogadores está ótima e vimos isso na partida. A conquista dá tranquilidade para que possamos trocar atletas nas próximas partidas para dar ritmo a todos", projetou.

Ao falar mais sobre a conquista, Filipe Luís reforçou sua ligação com o Flamengo e garantiu que a 'fome' por títulos não acabou. "Não existe nada maior no futebol do que conquistar um título com o clube que você ama. Sou flamenguista desde pequeno e só de vestir essa camisa como jogador foi um privilégio. Agora tenho o prazer de comandar esses jogadores e me sinto muito orgulhoso, extremamente orgulhoso. Só tem um problema: só queremos mais. A expectativa aumenta, mas tenho muita confiança nesse grupo de jogadores. Eles são espetaculares", elogiou.

Ao falar sobre a conexão que tem com o elenco, o treinador do Flamengo vê isso como bem difícil de se repetir, até mesmo no próprio clube rubro-negro. "Essa conexão que tenho com eles dificilmente eu terei em outro clube ou em outro momento aqui mesmo no Flamengo. Porque só não joguei com cinco jogadores do elenco. Eu conheço esse vestiário, até quando dão risada ou falam de mim lá dentro, é uma vantagem que tenho. O que mais me sinto orgulhoso, é que tudo que eu peço eles fazem, compram 100% do que eu falo", explicou.

Filipe Luís ainda detalhou sobre a saída de jogadores, principalmente de Carlos Alcaraz, emprestado ao Everton da Inglaterra, e Fabrício Bruno, que foi para o Cruzeiro.

"Conversei com o Alcaraz de forma muito franca. Ele me disse da proposta e perguntou se eu contava com ele. Eu disse que ele estava atrás dos concorrentes, e ele sabia disso, mas que eu contava com ele. Fomos para o jogo (do Carioca), ele jogou bem, fez gol, mas no dia seguinte decidiu aceitar a proposta. No caso do Fabrício Bruno eu queria que ele ficasse, mas ele quis sair, simples assim", detalhou.

Mesmo com as saídas, ele vê o grupo do Flamengo como o melhor da América. "Com os jogadores atuais, tenho o melhor elenco da América. E chegarão mais que potencializarão ainda mais a concorrência", concluiu.