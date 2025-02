Filipe Luís vê Flamengo impecável na Supercopa e fala sobre futuro no clube

Do UOL, no Rio de Janeiro

Filipe Luís não economizou elogios à atuação e ao comportamento do Flamengo na conquista da Supercopa do Brasil. Depois da vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo, no Mangueirão, o técnico reforçou que tem um grande elenco na mão e contou que a relação com o grupo faz toda a diferença.

"O plano de jogo saiu à perfeição. Em todos os momentos que o time pressionou, jogadores compraram a ideia, fizeram o que a gente planejou. Foi um jogaço. Impecável. Título mais do que merecido", disse o treinador do Flamengo.

A relação com o grupo. "A conexão que eu tenho com eles, provavelmente, não teria em outro lugar. Ou em outros anos. Desses jogadores, eu joguei com todos, menos com cinco. Eu conheço o vestiário, conheço o que se fala, quando eles dão risada ou falam mal de mim. Eu ri e eu chorei junto com eles. Parto com vantagem. Eles compram e acreditam no que eu falo 100%. Se der errado, eu sou o maior responsável. Eles sabem disso. Eles compram muito a ideia. É um grupo de altíssimo nível. Dificilmente veremos um elenco tão qualificado na história do futebol brasileiro".

Menção a Jorge Jesus

Sonhava, tinha esperança que fosse assim. Não vai ser sempre alegria. Claro que terei momentos difíceis, mas me sinto preparado para esse desafio. Eu vivi com o maior de todos os tempos, que é o Jorge Jesus. Eu via como ele não relaxava, deixava o time com mais ambição. Isso despertou mais uma vez a chama. Sou uma cópia dele, nunca chegarei perto. O que eu quero é poder fazer história do jeito que ele fez. Eu sonho alto, não vou mentir. Mas sou realista e sei que nem tudo na vida é alegria. Filipe Luís, técnico do Flamengo

O que mais Filipe Luís disse

Efeito da chuva

"Vimos uma cidade cheia de flamenguistas, uma festa gigante. Eu amo chuva. Estava desfrutando do jogo na chuva. Surpreendeu que choveu demais e depois voltamos e o campo estava sem poça, drenagem muito boa. Eu tinha receio que influenciasse no jogo. Mas a confiança que os jogadores tinham era grande para poder vencer".

Apetite por conquistas

"Não existe nada maior do que conquistar um título com o clube que você ama. Sou Flamenguista desde pequeno. Vestir a camisa foi um privilégio. E hoje me sinto extremamente orgulhoso por liderar esse grupo. E tem um 'problema': a gente só quer mais e mais".

Garotos do Ninho

"Os meninos do Ninho. Quero falar para todas as famílias. Enquanto eu estiver aqui, jamais serão esquecidos. Tenho certeza que pela nação também. Tenho conexão muito forte com eles. Nada é por acaso. Eu sinto a presença deles".

Longevidade no clube

"Não tem lugar mais confortável do que trabalhar no clube que eu amo. Mas o mesmo torcedor que está falando bem, quando eu errar, vai pedir para eu sair. Eu sei que a profissão é muito difícil, é exigente, conquistar semana a semana o coração do torcedor. Por isso tentei criar um modelo de jogo que o time se sinta identificado. Isso me deixa realizado. Não tenho interesse em sair. Quero ficar muito tempo no Flamengo. Já falei para o presidente, tenho objetivo profissional. E mais nada. Eles me deram ferramentas para trabalhar, esse time incrível que tenho na mão".