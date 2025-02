Ex-campeão decreta fim do ciclo de Israel Adesanya entre os tops do UFC

O nocaute sofrido por Israel Adesanya na luta principal do UFC Arábia Saudita - sua terceira derrota seguida e a quarta nas últimas cinco lutas - afastou ainda mais o nigeriano do seu plano de tentar recuperar o cinturão dos pesos-médios (84 kg). Porém, na opinião do ex-lutador e atual comentarista Michael Bisping, o revés de 'Izzy' diante de Nassourdine Imavov, no sábado (1), representou algo ainda mais significativo.

Durante o pós-show da transmissão oficial do UFC Arábia Saudita, Bisping decretou o fim do ciclo de Israel Adesanya entre os tops do peso-médio. Para o comentarista, que assim como o nigeriano também foi campeão da categoria no passado, o lutador africano não conseguirá mais voltar ao trono da divisão até 84 kg do Ultimate.

"O maior aprendizado (dessa derrota de Adesanya) é que acabou. O reinado de Israel Adesanya como campeão, eu não acho que vai voltar. Eu digo isso com o maior respeito e eu realmente falo sério. Um inovador. Um lutador incrível. Uma lenda do esporte. Um futuro Hall da Fama. Mas o tempo dele no topo acabou", decretou Bisping.

Do domínio sobre os rivais ao jejum de vitórias

Por muitos anos, Israel Adesanya apresentou um domínio sobre seus rivais que só havia sido visto anteriormente na divisão dos médios durante o reinado do brasileiro Anderson Silva no UFC. Entre 2018 e 2022, 'Izzy' venceu 12 combates de forma consecutiva na categoria, sete deles em disputas por título. A soberania do africano inclusive lhe rendeu comparações ao 'Spider', visto como o 'GOAT' (maior de todos os tempos) no peso-médio do Ultimate.

Porém, nos últimos tempos, 'Izzy' tem demonstrado uma queda de rendimento dentro do octógono que faz com que grande parte da comunidade do MMA questione se o lutador, antes invencível, já entrou no período de decadência que costuma preceder a aposentadoria de um atleta. Com o resultado do último sábado, Adesanya amarga agora um retrospecto negativo de quatro derrotas em suas cinco lutas mais recentes - sua pior marca da carreira.