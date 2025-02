Ex-Botafogo decide, e Olympique de Marselha vence o Lyon pelo Francês

Luis Henrique, ex-jogador do Botafogo, marcou o último gol da vitória do Olympique de Marselha sobre o Lyon por 3 a 2 neste domingo (02), pela 20ª rodada do Campeonato Francês.

Como foi o jogo

Os gols do duelo foram marcados por Greenwood, Rabiot e Luis Henrique pelos donos da casa, enquanto Tolisso e Lacazette anotaram pelo Lyon. Com a vitória, o Olympique chegou aos 40 pontos e é vice-líder do Campeonato Francês. Os rivais se mantiveram em sétimo, com 30 unidades.

A primeira etapa foi marcada por pressão do Olympique, que criou as melhores oportunidades de abrir o placar. Nos 45 minutos iniciais, o Lyon pouco finalizou ao gol dos donos da casa, que tiveram as melhores finalizações, mas nenhuma que tenha sido de grande perigo à meta de Lucas Perri, também ex-Botafogo.

O Lyon voltou mais ligado para a segunda etapa e anotou o primeiro com Tolisso. A equipe até tentou aumentar a vantagem, mas não conseguiu antes que Greenwood empatasse e deixasse o placar em 1 a 1. Três minutos depois, Rabiot virou o jogo para o Olympique, enquanto Lacazette, de pênalti, deixou tudo igual novamente, aos 27 do segundo tempo.

Para finalizar o placar e dar a vitória ao Olympique, Lirola achou Luis Henrique quase na pequena área, que chutou no teto do gol. O brasileiro, bem posicionado, foi encontrado pelo camisa 29 sem marcação, e conseguiu marcar aos 40 minutos para encerrar o confronto por 3 a 2 para os donos da casa.

O próximo jogo da equipe de Luis Henrique será contra o Angers, no domingo (09), às 16h45 (de Brasília). Já o Lyon de Lucas Perri recebe o Reims no mesmo dia, às 11h (de Brasília).