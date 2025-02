Escalações: Botafogo estreia Artur e Flamengo tem Arrascaeta no banco

Do UOL, no Rio de Janeiro

Botafogo e Flamengo estão escalados para a Supercopa Rei do Brasil, neste domingo (2), às 16h, no Mangueirão (PA). O Alvinegro promoverá a estreia do atacante Artur, contratado junto ao Zenit (RUS). Já o Rubro-Negro iniciará a partida com Arracaeta no banco.

Artur entra na vaga do jovem Rafael Lobato, no Glorioso. Na zaga, o angolano Bastos começa entre os reservas e Lucas Halter será o titular.

O ataque rubro-negro será formado por Michael, Plata e Bruno Henrique. Arracaeta ainda não iniciou nenhum jogo em 2025 entre os titulares.

Escalações

Botafogo: John, Mateo Ponte, Lucas Halter, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Matheus Martins e Igor Jesus. Técnico: Carlos Leiria (interino).

Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De la Cruz e Gerson, Michael, Plata e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

ESCALADOS! 📋🌟



Confira os onze iniciais do campeão Brasileiro e da América para a decisão da Supercopa! PRA CIMA, GLORIOSO! 🔥 #VamosBOTAFOGO



Apresentado por @vbet_brasil pic.twitter.com/zzAKDFGGOu -- Botafogo F.R. (@Botafogo) February 2, 2025